شاهد فيديو يعرض لأول مرة عن اقتحام الكونجرس يوم الأربعاء الأسود

الدبور – إنتشر مقطع فيديو جديد من الداخل عن اقتحام الكونجرس من قبل مؤيدي الرئيس المنتهية ولايته ترامب. والذين قاموا بأعمال عنف إرهابية داخل مباني حكومية.

ويبدو أن الفيديو صور من أحد العاملين داخل المبنى، حيث أظهر آثار الدمار والعبث و الخراب الذي خلفته أعمال العنف الإرهابية من قبل أتباع ترامب بتحريض منه في محاولة لقلب الإنتخابات ولو بالقوة.

الدبور لسع الفيديو الذي صور وانتشر بعد يوم من عملية الإقتحام خلال عملية تنظيف الآثار وإصلاح الدمار الذي وقع.

علق مجلسا النواب والشيوخ، الليلة الماضية، جلسة التصديق المشتركة على فوز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عقب اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى الكونجرس، بعد أن دعاهم للتوجه للمبنى لمنع ما وصفوها بسرقة الانتخابات.

وأظهرت مقاطع فيديو لقطات اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكونغرس الذين وصلوا إلى الشرفة القريبة من المنصة التي ستشهد تنصيب الرئيس بايدن، ووقعت مصادمات بين الأمن ومحتجين من أنصار ترامب داخل مبنى الكونغرس.

وقال المدعي الفيدرالي، الذي يحقق في أعمال الشغب التي اجتاحت مبنى الكابيتول هيل (الكونغرس) هذا الأسبوع إنه لن يغلق الباب أمام التحقيق والاتهام ضد الرئيس دونالد ترامب بسبب تعليقاته أمام حشد من المتظاهرين قبل وقت قصير من اقتحامهم قاعات الكونغرس يوم الأربعاء.

وأكد مايكل شيروين، القائم بأعمال المدعي العام للولايات المتحدة في العاصمة، مراراً أمام الصحافيين يوم الخميس أن مكتبه سيحقق، وربما يتهم “جميع الممثلين” المتورطين في اعمال الشغب يوم الأربعاء.

وشدد شيروين على أنه سيتم توجيه التهم ضد أي شخص له دور في الاقتحام مع وجود أدلة تتناسب مع عناصر الجريمة.

وأوضح المدعي العام إن الاتهامات لن تنحصر ضد أولئك الذين اقتحموا الكونغرس، بل سيتم النظر في جميع الممثلين في الأحداث.