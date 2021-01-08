في ذكرى تنصيب السلطان هيثم بن طارق: شاهد كيف تمت معاقبته أيام الدراسة (فيديو)

الدبور – تمر خلال الأيام القادمة ذكرى حزينة على سلطنة عمان، وهي رحيل السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله. الذي كان يشكل الأب و القائد والمؤسس لنهضة السلطنة الحديثة. ورافق شعبه لأجيال كثيرة. فشكل رحيله حالة من الجزن لم تنته حتى اليوم وخاصة مع الذكرى الأولى لرحيله.

وفي نفس الوقت يتذكر الشعب العماني ذكرى تنصيب السلطان هيثم بن طارق بطريقة سلسة، إنتقلت فيها السلطة بسلاسة بدون مشاكل ولا تأخير تحدث وأعجب بها العالم كله حتى الدول الغربية.

ومع ذكرى مرور عام على تنصيب السلطان هيثم بن طارق. لسع الدبور مقطع فيديو تم تداوله على منصال وسائل التواصل الإجتماعي للسلطان هيثم وهو يتحدث عن موقف ظريف حصل معه أثناء الدراسة.

وفي المقطع تحدث السلطان هيثم، عن العقوبة التي تلقاها ذات يوم في المدرسة وكانت فقط إرساله إلى البيت، وقال هذه كانت أكبر عقوبة لي، لأن عقابي الحقيقي كان في المنزل. لأنه ذهب للبيت في نصف اليوم الدراسي وقبل الموعد وهذه كانت كبيرة لدى الآباء في الزمن الجميل.

وأيضا تحدث عن الطيبة في التعامل المخلوطة بالشدة فأنت تربي أجيال نقية لا تعلم شيئا فيجب الشدة معها. وقد رأينا الشدة في التعامل أين أوصلت السلطان هيثم بن طارق.

#ذكري_تنصيب_السلطان_هيثم موقف طريف أيام الدراسة، للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه pic.twitter.com/FmYQY81r6P — ❤️ 🇴🇲 سلطنة عُمان 🇴🇲 ♥️ (@Amj_369) January 8, 2021

و نُصّب هيثم بن طارق، سلطانا جديدا لعُمان خلفا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد رحمه الله، الذي وافته المنية مساء الجمعة الموافق 10 من يناير عام 2019، وجرت مناصب التنصيب يوم السبت الموافق 11 من الشهر نفسه أي ثاني يوم.

وكان مجلس الدفاع قد نشر صورا من الاجتماع الذي عقد. موضحا في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية: “يسترعي مجلس الدفاع انتباه المواطنين الكرام. بأنه وبالإشارة إلى البيان الأول الذي أعلن فيه عن قيامه بدعوة مجلس العائلة المالكة الانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم. فقد تسلم مجلس الدفاع اليوم ردا كريما من مجلس العائلة المالكة. تمثل في أن المجلس انعقد وقرر عرفانًا وامتنانًا للمغفور له بإذن الله جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم رحمه الله وبقناعة راسخة تثبيت من أوصى به في وصيته إيمانًا من المجلس بالحكمة المعهودة لجلالته طيب الله ثراه..

“وأضاف المجلس في بيانه: “تشرف مجلس الدفاع بحضور أصحاب السمو أفراد العائلة المالكة الكريمة شهودًا كرامًا على الإجراءات. عليه فقد نال مجلس الدفاع شرف فتح الوصية وقراءتها بشكل مباشر على جميع الحاضرين الكرام. والإعلان بأن جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم حفظه الله ورعاه هو سلطان عمان”.