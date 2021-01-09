بعد تحرش باسم سمرة بالممثلة رحاب الجمل والفضائح التي خرجت النقابة توقفهم (فيديو)

الدبور – بعد سلسلة الفضائح التي خرجت من الوسط الفني في مصر. وبعد تحرش باسم سمرة بالممثلة رحاب الجمل التي لم تسكت وخرجت لتفضحه على وسائل التواصل الإجتماعي. قررت النقابة إيقافهم عن التمثيل حتى ينتهي التحقيق لعد إلتزام الطرفين بالصمت.

و أعلن الفنان المصري أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، عن وقف الفنانين المصريين باسم سمرة ورحاب الجمل، عن مزاولة مهنة التمثيل داخل مصر وخارجها. وقال أشرف زكي، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج ”الحكاية“على فضائية Mbc مصر، إنه سيتم استدعاء الثنائي باسم ورحاب إلى التحقيق في مقر النقابة خلال 48 ساعة.

يأتي هذا على خلفية التراشق بين الثنائي باسم سمرة ورحاب الجمل والذي بدأته الأخيرة عبر منصات التواصل الاجتماعي ورد الأول، ثم تحولت التراشق بينهما إلى وسائل الإعلام.

وبدأ التراشق على خلفية اتهام رحاب لباسم بحضوره إلى بروفة تصوير فيلم يتم التحضير له وهو في حالة ”سُكر“. وطلبه خلال الجلسة الفنية تدخين ”الحشيش“، وهو ما نفاه الأخير.

وكانت رحاب الجمل، قالت في تدوينة عبر حسابها على موقع “فيسبوك“: “الممثل السكران.. لما تبقى سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. أنت بقى تعتبر إن ده حق مكتسب.. وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب، ويكبر للناس اللي اتدخلت في الموضوع ويسامحك برضو تعتبره حق مكتسب”.

وتابعت: “لكن تدخل بالأمس بروفة فيلم وإنت سكران وعايز كمان تلف حشيش. ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الأغراب في مكان عام.. دي ماتتسامحش عليها لازم تتعاقب وبالقانون لأن ده قلة أدب وقلة مهنية. والمرة دي البلاغ للنائب العام علشان أرفع الحرج عن أي زميل أو زميلة في طلب المشاركة في البلاغ أو الشهادة يكفي تفريغ الكاميرات.. أنا هاربيك”.

وأكد أشرف زكي في تصريحاته، أن قرار وقفه لباسم ورحاب جاء على خلفية مطالبته للفنانين بالتوقف عن التراشق بينهما سواء الإعلامي أو على السوشيال ميديا. واللجوء إلى النقابة، لحل أزمتهما، وهو ما لم يتم الاستجابة له.

وأوضح أشرف زكي، أنه سيتم إبلاغ النقابات بالخارج بقرار وقف الفنانين في حال كان كلاهما مرتبطًا بتصوير مشاهد بالخارج أو مسلسلات عربية.

ونوّه زكي، بأن ما حدث من باسم ورحاب يُعد عبثًا غير مقبول، بل مرفوض شكلًا وموضوعًا كونهما لم يلتزمان. معقبًا: ”إحنا هنجيب كل الكاميرات ونشوف كل حاجة من كاميرات الفندق اللي حصلت فيه الواقعة“.

وأردف قائلًا: ”أنا وقفت الاتنين عن العمل. هذا أمر يعيب الوسط الفني والأسرة الفنية بالكامل، إحنا مش هنلجأ للنيابة العامة، النيابة هتقول ما عندكم نقابة“.

نقيب الفنانين أشرق زكي: أصدرنا قرار بإيقاف رحاب الجمل وباسم سمرة وتم منعهم من مزاولة المهنة ومش هنسمح بالإساءة للوسط الفني#الحكاية#MBCMASR

أصل الحكاية كل يوم هتعرفها مع عمرو أديب ومتخليش يفوتك حاجة من هنا :https://t.co/oZnEnloATr pic.twitter.com/7tG40aTnNK — MBC مصر (@mbcmasr) January 9, 2021

وكانت رحاب الجمل قد أكدت أن باسم سمرة خلال بروفة أحد الأفلام قام بسب زملائه عندما اعترضوا على تدخينه. فيما أصدر الأخير بيانًا قال فيه إن رحاب تختلق وقائع غير حقيقية. وأنه احترامًا لنقابة المهن التمثيلية فقد تقدم بشكوى ضدها، مع احتفاظه بالرد القانوني على كل من شهرّ به وبسمعته.