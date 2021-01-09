شاهد لماذا رفعت وزارة الدفاع الكويتية درجة الاستعداد والجاهزية؟

الدبور – التوتر يزداد في منطقة الخليج العربي أكثر وأكثر. حيث رفعت وزارة الدفاع الكويتية درجة الإستعداد و الجاهزية لأعلى درجة، وهو امر لا يحدث إلا في حالة الحرب أو توقع الحرب.

جاء ذلك على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ “حمد العلي”. جيث جث قواته على الاستعداد للتعاون مع بقية أفرع الجيش لحفظ أمن واستقرار البلاد.

ووجه في كلمة له، السبت، خلال زيارة قاعدة “محمد الأحمد” البحرية، بضرورة رفع مستوى وكفاءة منتسبي القوات البحرية في ظل الظروف والأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة. والتي قال إنها “تتطلب منا أن نكون على درجة عالية من الجاهزية والاستعداد واليقظة”.

كما شدد وزير الدفاع الكويتي، على ضرورة الاستفادة من مختلف التمارين والمهام المشتركة التي تقوم القوة البحرية الكويتية بتنفيذها مع نظرائها بالقوات المسلحة في الدول الشقيقة والصديقة.

وحثّ “العلي، قيادات ومنتسبي القوة البحرية على “الاستمرار ببذل الجهود، واستغلال مختلف الإمكانيات في سبيل الوصول بالقوة البحرية الكويتية إلى المستوى الذي نتطلع إليه لصون أمن واستقرار وطننا العزيز وسلامة مياهه الإقليمية”.

يأتي حديث “العلي”، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من وقوع صدام عسكري بين الولايات المتحدة وإيران، خاصة في منطقة الخليج. لذلك رفعت وزارة الدفاع الكويتية بكافة قواتها المسلحة درجة الاستعداد لأي إحتمال.

وهو الامر الذي قال بعض المطلعين أن المصالحة الخليجية تسارعت بسببه. وهو أيضا ما يتحدث به الإعلام الامريكي عن إحتمالية شن ضربات على إيران في الأيام الاخيرة لترامب في البيت الأبيض.

وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح يقوم بزيارة تفقدية إلى قاعدة (محمد الأحمد) البحرية https://t.co/giZFTg0DYg#كونا #الكويت pic.twitter.com/7Gpp9dqEUe — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) January 9, 2021