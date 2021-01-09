شاهين السليطي حول مستشار ملك البحرين إلى مسخرة بعد تهجمه على قطر و المصالحة

الدبور – عميد المخابرات القطرية السابق شاهين السليطي. الناشط القوي في الدفاع عن وطنه دولة قطر على وسائل التواصل الإجتماعي وفي الإعلام. حول مستشار ملك البحرين إلى مسخرة بعد تغريدة هاجم فيها قطر بغباء لا يخرج عن مستشار بسطة خضار وليس مستشار إعلامي لملك مملكة لا تغيب عنها الشمس مثل البحرين.

فقد كتب المستشار الإعلامي للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين. السيد نبيل الحمر بتغريدة لسعها الدبور ما نصه: “قطر توقف بطل كمال الأجسام البحريني سامي الحداد أثناء رحلة صيد بحرية. وتأتي هذه الواقعة ضمن الحملة الممنهجة التي تشنها قطر ضد البحارة البحرينيين. واختراقاً واضحاً لاتفاقية الصلح الخليجية التي أبرمت في قمة العلا الخليجية.”

قطر توقف بطل كمال الأجسام البحريني سامي الحداد أثناء رحلة صيد بحرية

وتأتي هذه الواقعة ضمن الحملة الممنهجة التي تشنها قطر ضد البحارة البحرينيين، واختراقاً واضحاً لاتفاقية الصلح الخليجية التي أبرمت في قمة العلا الخليجية.#البحرين #قطر #القمة_الخليجية — NABEEL ALHAMER (@nalhamer) January 9, 2021

ليرد عليه عميد المخابرات القطرية السابق الناشط شاهين السليطي. برد قوي ألزمه حده وحوله إلى مسخرة بين النشطاء على مواقع التواصل. فكيف لمستشار إعلامي للملك ولا يفهم أبسط قواعد التصريحات الإعلامية. حيث قال له ما نصه: “قمة المصالحة في العلا لم تعطي صك على بياض لدولتك او لبحارتكم باختراق الحدود البحرية لدولة قطر او غيرها من الدول. امسك بحارتك عندك وفي حدود جزيرتك. وإن اخترق احد منهم الحدود ما له عندنا الا القانون. اتمنى ان يكون الموضوع واضح لك يا مستشار الفلس”

قمة المصالحة في العلا لم تعطي صك على بياض لدولتك او لبحارتكم باختراق الحدود البحرية لدولة قطر او غيرها من الدول

امسك بحارتك عندك وفي حدود جزيرتك وإن اخترق احد منهم الحدود ما له عندنا الا القانون.

اتمنى ان يكون الموضوع واضح لك يا مستشار الفلس https://t.co/KZdBbx6ztf — شاهين السليطي (@shaheensulaiti) January 9, 2021

أما الناشط القطري أحمد علي فقد علق على الخبر بقوله ما نصه كما لسع الدبور: “أجزم ولا أزعم أن جهاز الإستخبارات في البحرين كلف(سامي الحداد). بإيعاز من القيادة البحرينية للقيام برحلة الصيد البحري في مياهنا الإقليمية لجس النبض بعدالمصالحة. وإختبار مدى يقظة أو تساهل سلطاتنا المعنية في تجاوز عملية الإختراق ! ..وهذة صحيفة (الأيام) تنفخ في الخبر !”

أجزم ولا أزعم أن جهاز الإستخبارات في البحرين

كلف(سامي الحداد) بإيعاز

من القيادةالبحرينية

للقيام برحلةالصيدالبحري

في مياهنا الإقليمية

لجس النبض بعدالمصالحة وإختبارمدى يقظةأوتساهل سلطاتنا المعنيةفي تجاوز عمليةالإختراق !

..وهذةصحيفة( الأيام)

تنفخ في الخبر ! pic.twitter.com/xEVssrSDL3 — احمد علي (@AhmedAli_Qatar) January 9, 2021

وخلال الأسابيع الماضية، أوقفت السلطات القطرية قاربين بحرينيين، كانا يقومان بالصيد في المياه الإقليمية للدوحة. في خطوة اعتبرتها قطر “انتهاكا لسيادتها وسلامتها الإقليمية وأمنها”، في وقت وجّهت البحرين رسالة إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة، قالت فيها إن ادعاءات قطر “غير صحيحة”.

والشهر الماضي، دعت البحرين إلى التفاوض مع قطر للوصول إلى اتفاق بشأن استمرارية السماح للصيادين بالبلدين بممارسة نشاطهم بما يعود بالخير على مواطني البلدين ويعزز التعاون الخليجي المشترك.

ودعا بيان بحريني إلى “أهمية إعادة الأوضاع المتعارف عليها لأجيال متعاقبة بسماح قطر للبحارة البحرينيين بالصيد في المياه القطرية إلى الحدود القطرية-الإماراتية. فيما تسمح المنامة للبحارة القطريين بالصيد في المياه البحرينية إلى الحدود البحرينية-السعودية”.