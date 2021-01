شاهد مقطع فيديو مؤثر في ذكرى وفاة السلطان قابوس الأولى (فيديو)

الدبور – تمر اليوم ذكرى وفاة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله الأولى. حيث توفاه الله في فجر هذا اليوم من العام الماضي، وهو عام الجون كما أطلق عليه النشطاء في وسائل التواصل الإجتماعي. عندما صدم فجر الجمعة من العام الماضي بسماع نبأ وفاة سلطان رافقهم على مدى ٥٠ عاما وكام كالأب لهم وتربت أجيال كثيرة على عهده وشهدوا بناء سلطنة عمان الحديثة.

وقد عبر النشطاء بآلاف التغريدات اليوم على ذكرى رحيل السلطان قابوس الاولى وكأنها اليوم. فلم يغب السلطان عن ذاكرة المعانيين منذ وفاته حتى اليوم. حيث عج موقع التغريد تويتر بالتغريدات و الفيديوهات والتعليقات التي تترحم عليه.

ونشرت صفحة صحيفة أثير العمانية المحلية مقطع فيديو مؤثر عن الراحل وتم تداوله على منصات وسائل التواصل. وفي المقطع تحدث بشكل سريع عن مسيرة السلطان قابوس رحمه الله منذ توليه العرش والوعد الذي قطعه على نفسه في أول يوم أن يعمل على إسعاد وراحة شعبه بشكل سريع.

وتابع الدبور الكثير من التغريدات في الذكرى الأولى لرحيل السلطان قابوس، وينشر لكم بعضها الذي نشر تحت وسم “ذكرى وفاة السلطان قابوس” و “يوم عمان الحزين” و “أعز الرجال وأنقاهم”.

A year has passed and we are still stucked at 4 Am of that day💔💔

#ذكري_وفاه_السلطان_قابوس#يوم_عمان_الحزين pic.twitter.com/EcTD6umbRx

— 𝐌𝐚𝐡𝐨𝐨𝐲𓃠 (@MahaAlshibli8) January 9, 2021