ذكرى وفاة السلطان قابوس بن سعيد الأولى (مقطع فيديو)
ذكرى وفاة السلطان قابوس بن سعيد الأولى (مقطع فيديو)
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شاهد مقطع فيديو مؤثر في ذكرى وفاة السلطان قابوس الأولى (فيديو)

بواسطة وطن الدبور
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الدبور – تمر اليوم ذكرى وفاة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله الأولى. حيث توفاه الله في فجر هذا اليوم من العام الماضي، وهو عام الجون كما أطلق عليه النشطاء في وسائل التواصل الإجتماعي. عندما صدم فجر الجمعة من العام الماضي بسماع نبأ وفاة سلطان رافقهم على مدى ٥٠ عاما وكام كالأب لهم وتربت أجيال كثيرة على عهده وشهدوا بناء سلطنة عمان الحديثة.

وقد عبر النشطاء بآلاف التغريدات اليوم على ذكرى رحيل السلطان قابوس الاولى وكأنها اليوم. فلم يغب السلطان عن ذاكرة المعانيين منذ وفاته حتى اليوم. حيث عج موقع التغريد تويتر بالتغريدات و الفيديوهات والتعليقات التي تترحم عليه.

ونشرت صفحة صحيفة أثير العمانية المحلية مقطع فيديو مؤثر عن الراحل وتم تداوله على منصات وسائل التواصل. وفي المقطع تحدث بشكل سريع عن مسيرة السلطان قابوس رحمه الله منذ توليه العرش والوعد الذي قطعه على نفسه في أول يوم أن يعمل على إسعاد وراحة شعبه بشكل سريع.

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وتابع الدبور الكثير من التغريدات في الذكرى الأولى لرحيل السلطان قابوس، وينشر لكم بعضها الذي نشر تحت وسم “ذكرى وفاة السلطان قابوس” و “يوم عمان الحزين” و “أعز الرجال وأنقاهم”.

وتوفي السلطان قابوس بن سعيد فجر الجمعة الموافق 10 من شهر يناير عام 2020، وخلفه السلطان هيثم بن طارق بناء على الوصية التي تركها الراحل. وذلك بعد تنازل مجلس العائلة الحاكمة عن حقهم في إختيار خليفة السلطان قابوس. وطلبوا فتح الوصية التي تركها و العمل بها إحتراما وتقديرا لما قدمه للسلطنة ولحكمته المعهودة.

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