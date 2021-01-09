شاهد مقطع فيديو مؤثر في ذكرى وفاة السلطان قابوس الأولى (فيديو)

الدبور – تمر اليوم ذكرى وفاة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله الأولى. حيث توفاه الله في فجر هذا اليوم من العام الماضي، وهو عام الجون كما أطلق عليه النشطاء في وسائل التواصل الإجتماعي. عندما صدم فجر الجمعة من العام الماضي بسماع نبأ وفاة سلطان رافقهم على مدى ٥٠ عاما وكام كالأب لهم وتربت أجيال كثيرة على عهده وشهدوا بناء سلطنة عمان الحديثة.

وقد عبر النشطاء بآلاف التغريدات اليوم على ذكرى رحيل السلطان قابوس الاولى وكأنها اليوم. فلم يغب السلطان عن ذاكرة المعانيين منذ وفاته حتى اليوم. حيث عج موقع التغريد تويتر بالتغريدات و الفيديوهات والتعليقات التي تترحم عليه.

ونشرت صفحة صحيفة أثير العمانية المحلية مقطع فيديو مؤثر عن الراحل وتم تداوله على منصات وسائل التواصل. وفي المقطع تحدث بشكل سريع عن مسيرة السلطان قابوس رحمه الله منذ توليه العرش والوعد الذي قطعه على نفسه في أول يوم أن يعمل على إسعاد وراحة شعبه بشكل سريع.

#أثير| تداخل السلطان #قابوس_بن_سعيد طيب الله ثراه في بناء الإنسان، وكان من أهم مكونات أحلامنا، آمن برسالته الإنسانية العالية وعاش من أجلها، لذلك هو نقش دائم في الروح والذاكرة.#عام_مضى#ذكرى_وفاة_السلطان_قابوس #يوم_عمان_الحزين pic.twitter.com/FOA1I2kfAW — أثيـر | Atheer.om (@Atheer_Oman) January 10, 2021

وتابع الدبور الكثير من التغريدات في الذكرى الأولى لرحيل السلطان قابوس، وينشر لكم بعضها الذي نشر تحت وسم “ذكرى وفاة السلطان قابوس” و “يوم عمان الحزين” و “أعز الرجال وأنقاهم”.

A year has passed and we are still stucked at 4 Am of that day💔💔 #ذكري_وفاه_السلطان_قابوس#يوم_عمان_الحزين pic.twitter.com/EcTD6umbRx — 𝐌𝐚𝐡𝐨𝐨𝐲𓃠 (@MahaAlshibli8) January 9, 2021

#يوم_عمان_الحزين ⚫ اللهم ارفع روحه إلى مقام الأبرار ، وتغمده برحمتك آناء الليل وأطراف النهار ونجه من فتنة القبر ومن عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين pic.twitter.com/PA5uyDaUr2 — IDRIS ILHASHAMI (@hshami_edrees) January 9, 2021

في #يوم_عمان_الحزين رحم الله تاج السلاطين باني سلطنتنا العظيمة عمان 🇴🇲 غلاتك ومحبتك في قلوب العمانيين ستبقى وستظل #قابوس_في_قلوبنا للأبد

اللهم أنزله منزلآ مباركآ وانت خير المنزلين #ذكرى_وفاة_السلطان_قابوس pic.twitter.com/K7iXEp0G5E — خالد الوهيبي (@khalid_alwahaib) January 9, 2021

#يوم_عمان_الحزين

خالد انت في الذاكره لا يشملك قانون النسيان(رحمك الله يا أبي )❤️. pic.twitter.com/UQqd01IhFA — SH🇴🇲 (@11SH2000) January 9, 2021

وتوفي السلطان قابوس بن سعيد فجر الجمعة الموافق 10 من شهر يناير عام 2020، وخلفه السلطان هيثم بن طارق بناء على الوصية التي تركها الراحل. وذلك بعد تنازل مجلس العائلة الحاكمة عن حقهم في إختيار خليفة السلطان قابوس. وطلبوا فتح الوصية التي تركها و العمل بها إحتراما وتقديرا لما قدمه للسلطنة ولحكمته المعهودة.