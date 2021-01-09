هذا ما تمناه الفنان هادي الجيار قبل وفاته بعد إصابته بفيروس كورونا

الدبور – توفي الفنان المصري هادي الجيار عن عمر يناهز ال 71 هاما بعد أيام من إصابته بفيروس كورونا الذي بدأ يحصد أرواح الفنانين في مصر بعد انتشاره بشكل كبير في الموجة الثانية التي كانت قاتلة.

وعمت حالة من الحزن و الصدمة على الوسط الفني في مصر بعد إعلان وفاة الفنان هادي الجيار متأثرا بفيروس كورونا.

وكان الفنان هادي الجيار قد تمنى تحقيق أمنية قبل وفاته ولكنه لم يستطع تحقيقها. وكان الموت أقرب إليه منها. حيث قال في لقاء سابق أنه كان يتمنى تجسيد عمل يبرز تضحيات رجال الجيش المصري في حرب أكتوبر.

وأشار إلى أن هناك الكثير من التضحيات التي قدمها أفراد في الجيش المصري بحرب أكتوبر تصبح مصدرا للإلهام.

وأكد أنه تمنى تجسيد شخصية الرئيس المصري الراحل محمد نجيب و رجل الاقتصاد طلعت حرب لتعريف الأجيال الجديدة بما قدمته هذه الشخصيات.

والفنّان هادي الجيّار من مواليد 1949. تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة، مطلع سبعينيات القرن الماضي. وأوّل ما عرفه الجمهور العربي في مسرحية “مدرسة المشاغبين” الشهيرة، التي عرضت لأول مرة سنة 1973. في رصيد الراحل، ما يزيد على الـ 200 عمل، تنوع بين المسرح، الإذاعة، السينما والتلفزيون.

وغلبت الدراما التلفزيونية على مسيرة الفنّان الراحل ابتداءً من مسلسل “القاهرة والناس” سنة 1972. ومن أهم الأعمال التي شارك بها، إلى جانب أجيال من أشهر الفنّانين المصريين: ثلاثية نجيب محفوظ، “الراية البيضا”، و”أنا وانت وبابا في المشمش”، “ومازال النيل يجري”، و”المال والبنون”، و”جمهورية زفتي”، و”السيرة الهلالية”، و”الضوء الشارد”، و”الملك فاروق”، و”نابليون والمحروسة”، و”سلسال الدم”، و”كفردلهاب”، و “ولد الغلابة”.

وشارك الجيّار رفيق انطلاقته بـ “مدرسة المشاغبين”، الزعيم عادل إمام، في مسلسليه الأخيرين. “عوالم خفية” 2018، و”فالنتينو”2020. وكان من المقرر أن يطل الراحل على الجمهور في موسم دراما 2021، من خلال مسلسلي “موسى”، والجزء الثاني من “الاختيار”.