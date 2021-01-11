طيار أمريكي يهدد برمي أتباع ترامب في وسط ولاية كانساس
طيار أمريكي يهدد برمي أتباع ترامب في وسط ولاية كانساس
فيديوفيديوعش الدبابير

بالفيديو: طيار أمريكي يهدد برمي أتباع ترامب في وسط ولاية كانساس

بواسطة وطن الدبور
0

الدبور – طيار أمريكي طفح كيله كما طفح كيل وزير خارجية السعودية من قطر من قبل. طفح كيله من أتباع ترامب الذي ركبوا معه في الطائرة مغادرين واشنطن العاصمة بعد العملية الإرهابية التي شاركوا فيها بإقتحام مبنى الكونجرس يوم الأربعاء الأسود.

حيث نشر أحد ركاب الطائرة التي غادرت مطار ريغان الدولي متوجهة إلى “فينيكس سكاري هاربور” في مدينة فينيكس بولاية أريزونا. مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع يظهر فيها العديد من المسافرين، وهم يرتدون قبعات ترامب ويهتفون “الولايات المتحدة.. الولايات المتحدة”.

وهدد طيار أمريكي،  انزعج بشدة من الضجيج وعدم التقيد بقواعد التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات  برمي الركاب في وسط كانساس. وقال:” هذه الرحلة مدتها أربع ساعات ونصف ساعة إلى فينيكس. سنضع هذه الطائرة في كانساس، ونرمي الركاب هناك، لا يهمني الأمر. وسأفعل ذلك إذا كان هذا ما يتطلبه الأمر، لذلك تصرفوا بهدوء من فضلكم”.

وزعمت ناشطة جمهورية كانت على متن الرحلة إن الطيار انزعج من هتافات “الولايات المتحدة”، ولكن شركة أمريكان إيرلاينز أشارت إلى بعض الركاب رفضوا الامتثال لقواعد شركة الطيران.

وأصدرت شركة “أمريكان إيرلاينز” بياناً للدفاع عن تصرفات الطيار الذي قال بإنه “سيضع الطائرة في وسط كانساس ويُلقي الركاب، إذا لم يتصرفوا بشكل جيد” على متن رحلة غادرت واشنطن العاصمة يوم الجمعة.

إقرأ أيضا: شاهد كيف احتفل الشاذ الإماراتي بدر خلف بالمصالحة الخليجية

 

قد يعجبك

قد يعجبك ايضا
عش الدبابير

شاهد فيديو يعرض لأول مرة عن اقتحام الكونجرس يوم الأربعاء الأسود

عش الدبابير

رد الكونجرس الأمريكي على صفقة القرن أقوى من رد الجامعة العربية!

لسعات

رئيس مجلس النواب تمزق خطاب ترامب لانه خطاب “قذر”، تخيل الموقف في…

عش الدبابير

رشيدة طليب ترد على خطاب حالة الإتحاد للرئيس ترامب بالثوب الفلسطيني

عش الدبابير

الكونجرس الأمريكي في تقرير جديد يشيد بالحريات في سلطنة عمان

عش الدبابير

إلهان عمر تصرح: أمريكا هي من تدعم الإنقلاب في فنزويلا، وتهاجم ترامب

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.