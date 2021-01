بالفيديو: طيار أمريكي يهدد برمي أتباع ترامب في وسط ولاية كانساس

الدبور – طيار أمريكي طفح كيله كما طفح كيل وزير خارجية السعودية من قطر من قبل. طفح كيله من أتباع ترامب الذي ركبوا معه في الطائرة مغادرين واشنطن العاصمة بعد العملية الإرهابية التي شاركوا فيها بإقتحام مبنى الكونجرس يوم الأربعاء الأسود.

حيث نشر أحد ركاب الطائرة التي غادرت مطار ريغان الدولي متوجهة إلى “فينيكس سكاري هاربور” في مدينة فينيكس بولاية أريزونا. مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي خلال عطلة نهاية الأسبوع يظهر فيها العديد من المسافرين، وهم يرتدون قبعات ترامب ويهتفون “الولايات المتحدة.. الولايات المتحدة”.

وهدد طيار أمريكي، انزعج بشدة من الضجيج وعدم التقيد بقواعد التباعد الاجتماعي ولبس الكمامات برمي الركاب في وسط كانساس. وقال:” هذه الرحلة مدتها أربع ساعات ونصف ساعة إلى فينيكس. سنضع هذه الطائرة في كانساس، ونرمي الركاب هناك، لا يهمني الأمر. وسأفعل ذلك إذا كان هذا ما يتطلبه الأمر، لذلك تصرفوا بهدوء من فضلكم”.

وزعمت ناشطة جمهورية كانت على متن الرحلة إن الطيار انزعج من هتافات “الولايات المتحدة”، ولكن شركة أمريكان إيرلاينز أشارت إلى بعض الركاب رفضوا الامتثال لقواعد شركة الطيران.

وأصدرت شركة “أمريكان إيرلاينز” بياناً للدفاع عن تصرفات الطيار الذي قال بإنه “سيضع الطائرة في وسط كانساس ويُلقي الركاب، إذا لم يتصرفوا بشكل جيد” على متن رحلة غادرت واشنطن العاصمة يوم الجمعة.

. @AmericanAir threatening to “dump people off” in the middle of Kansas. Unreal. pic.twitter.com/Tmmek6Yu5h

Wow. I’m on a plane full of patriots flying from DC to Phoenix and we started chanting “USA” …and the Captain came on said told us he’d drop us off in Kansas if he had to if we didn’t obey their every single rule.

American Airlines is everything but American.@AmericanAir pic.twitter.com/duFt2W90cc

— Mindy Robinson 🇺🇸 (@iheartmindy) January 8, 2021