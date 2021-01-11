رهف القنون الأسم الأول على محرك البحث جووجل بعد تعريها بشكل فاضح في فيديو؟

الدبور – أصبح اسم رهف القنون الأسم الأول في محرك البحث جووجل في السعودية. وأكثر من دولة خليجية وعربية على مدى ال 24 ساعة الماضية. بعد تعريها بشكل مثير في ما يعرف تحدي BussItChallenge الذي إنتشر في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وبرز تحدي BussItChallenge على مواقع التواصل الاجتماعي. وبالأخص على “تيك توك” حيث ظهر العديد من المشاهير ورواد مواقع التواصل مرتدين ملابس عادية قبل انتقال الفيديو في النصف الأخير له إلى ظهورهن بملابس أخرى مثيرة.

وعادة ما تثير السعودية رهف القنون الجدل في كل أخبارها منذ هروبها من السعودية وحتى إستقرارها في كندا. ومن ثم الحمل بدون زواج وبعدها الزواج والطلاق وما بينهما من فيديوهات وتصريحات مثيرة.

وكانت قد دعمت المثليين في أكثر من مناسبة وبل شاركت في أكثر من فعالية لهم في كندا.

رهف القنون وسلسلة فضائح لا تنتهي

وكانت ايضا قد نشرت صور عارية لها على حسابها وكشفت عن صدرها. وأثارت الجدل كالعادة ليتصدر اسمها محركات البحث ووسائل التواصل الإجتماعي.

وعلق الكثير من النشطاء في السعودية على ما تقوم به هذه الفتاة التي جلبت الفضائح لعائلتها وللملكة بتصرفاتها التي تعدت كل الحدود. خصوصا بعد هروبها من أهلها وبلدها نتيجة المعاملة المتوحشة التي كانت تتلقاها من أهلها كما إدعت من قبل.