شاب يُخرج عضوه الذكري لفتاة سعودية مشهورة خلال بث على الهواء مباشرة (فيديو)

الدبور – في فضيحة جديدة في السعودية، أقدم شاب شارك فتاة سعودية مشهورة ببث مباشر على صفحة الفتاة نفسها. أقدم على إخراج عضوه الذكري على الشاشة خلال البث الذي شاهدته الفتاة والآلاف من متابعينها على الهواء مباشرة. في فضيحةمدوية من سلسلة فضائح مشاهير وسائل التواصل الإجتماعي.

جاء ذلك بعد ظهور أمل الشهراني في بث مباشر مع شاب هندي، أقدم على تصرف لا أخلاقي أمام جميع المتابعين. في مقطع فيديو تم تبادله بشكل واسع عبر وسائل التواصل الإجتماعي وخلال رسائل الواتس. مما أثار ضجة واسعة إلى أي مدى وصلت الوقاحة في السعودية.

وأظهر البث الشهراني وهي في نوبة ضحك شديدة بعد أن شاركت شاباً هندياً البث المباشر الخاص بها، فيما صدم الشابُ المتابعين بعد إقدامه على اخراج عضوه الذكري للشهراني أمام الجميع.

ولم تعتذر أمل عن الموقف المخزي أو تشعر بالإحراج؛ إنما أوقفت البث المباشر عن الشاب الهندي واستمرت في نوبة الضحك الهستيرية. وكأن شيئا لم يحصل وكأن الموقف مضحك وليس معيب وغير أخلاقي.

مقطع الفيديو الذي إنتشر بشكل سريع لهذا الشاب الهندي الذي أدخلته أمل على بثها وهو يخرج عضوه الذكري على الشاشة. أثار غضب رواد مواقع التواصل. الذين عبروا عن غضبهم مما اعتبروه “قلة حياء” أمل الشهراني. وقالوا إنّ ذلك استمراراً لممارساتها اللاأخلاقية التي رصدت في الآونة الأخيرة.

وفي وقت سابق، أثارت الشهراني سخرية المغردين بعد ظهورها وهي ترقص بجرأة في شوارع أمريكا، غير مباليةً بعادات وتقاليد المجتمع السعودي الذي خرجت منه.

وظهرت الشهراني بالفيديو المتداول. وهي ترتدي فستاناً طويلاً مفتوح من ناحية الصدر. وعارياً من ناحية الظهر، وبدأت ترقص “حافية القدمين” وبيدها كوب من القهوة وضعته على رأسها أثناء الرقص.

That's embarrassing 🤣🤣

Amal Al Shahrani was hosting an Indian guy via Instagram when he suddenly took his p***s out 😳😳😳😳#امل_الشهراني pic.twitter.com/eJaruQsTTr

— Al Bawaba Entz (@AlBawabaEntz) January 8, 2021