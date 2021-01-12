فضيحة لؤي المدهون تحرش جنسي مقابل الغذاء في غزة
فضيحة لؤي المدهون تحرش جنسي مقابل الغذاء في غزة
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في غزة الجنس مقابل الغذاء.. فضيحة لؤي المدهون التي هزت فلسطين (فيديو)

بواسطة وطن الدبور
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الدبور – هزت فضيحة لؤي المدهون مفوض عام وزارة التنمية الإجتماعية في غزة، أرجاء غزة وخارجها بعد تقرير لصحفي فلسطيني بالفيديو عن ما قام به لؤي من إبتزاز جنسي مقابل تقديم المساعدات للمحتاجين.

وقد أثار مقطع فيديو مصور. حالة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تضمن شهادات من سيدات كشفن عن تعرضهن لابتزاز جنسي من قبل مسؤول حكومي في قطاع غزة مقابل الحصول على مساعدات مختلفة.

ووثق الفيديو الذي نشره صحفي فلسطيني مقيم خارج قطاع غزة، يدعى يوسف حسان. شهادات لسيدات روين تجاربهن في التعرض لابتزاز جنسي من قبل مسؤول في وزارة التنمية الاجتماعية بقطاع غزة.

وقالت السيدات في إفاداتهن خلال مقطع الفيديو. إن مفوض عام وزارة التنمية الاجتماعية لؤي المدهون، ابتزهن وتحرش بهن جنسياً. وعرض عليهن زيارته في شقة خاصة به، مقابل إدراج أسمائهن في كشوفات المستفيدين من المساعدات المالية والغذائية التي تقدمها الوزارة.

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وتسبب فيديو فضيحة لؤي المدهون في صدمة واسعة لدى المواطنين الفلسطينيين، بسبب الشهادات التي تضمنها. فيما طالب آخرون بضرورة أن يكون هناك تحقيق جدي في جميع ما ورد فيه. في حين اعترض آخرون على الطريقة التي تناول بها مقطع الفيديو الحادثة.

وأشار الصحفي حسان، إلى أن مسؤولين في السلطة الفلسطينية تواصلوا معه وأخذوا ما لديه من أدلة حول هذه القضية.

من جانبه، نفى المدهون صحة الإدعاءات حول استغلاله منصبه. مشيراً إلى أن أطرافاً خارجية تسعى لتشويه إنجازات وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، هي من تقف وراءه.

وقال المدهون في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك. إن ”ما تم تعميمه من المدعو يوسف خليل حسان أحد خفافيش الظلام الذين دوما صوتهم يعلو ضد الشرفاء وضد الشرعية الفلسطينية“.
وأضاف ”أن التقرير مفبرك يهدف فيه إلى ضرب إنجازات وزارة التنمية الاجتماعية التي شهد الجميع بإنجازاتها القاصي والداني“. على حد تعبيره، مفنداً روايات السيدات اللواتي ظهرن في الفيديو.

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