الفنانة اليمنية أروى بعد ظهوورها عارية تصاب بفيروس كورونا
الفنانة اليمنية أروى بعد ظهوورها عارية تصاب بفيروس كورونا
فيديوفيديوعش الدبابير

بعد ظهورها عارية الفنانة اليمنية أروى تصاب بكورونا وهذه هي حالتها (فيديو)

بواسطة وطن الدبور
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الدبور – بعد التغيير الكبير الذي طرأ على الفنانة اليمنية أروى بعد سلسلة عمليات تجميل كثيرة، بدأت تظهر بصور وفيديوهات وهي عارية وتثير ضجة واسعة كغيرها من الفنانات المثيرات للجدل.

وبعد ظهورها بصور وفيديوهات وهي شبه عارية وأصارت ضجة واسعة وقتها، أعلنت الفنانة اليمنية أروى عن إصابتها بفيروس كورونا. وكان متابعيها قد حذروها بأن تتقي الله في ظل هذه الأزمة التي يمر بها العالم. ولكنها كغيرها ممن يعملون في هذا الوسط لم يؤمنوا أساسا بوجود كورونا منذ بداية الجائحة.

وعن كيفية اكتشافها الإصابة بالفيروس، أوضحت في مقطع مصور لها عبر موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي أنه بعد شعورها في البداية بالتهاب في الحلق، قررت إجراء مسحة وكانت نتيجتها “إيجابية”.

وأكدت أنه رغم التزامها بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من (كوفيد-19)، إلا أنها كانت الوحيدة في منزلها التي أصيبت بالفيروس.

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وأضافت أروى أن أصعب شيء في هذه الفترة هو عجزها عن ضم ابنتها لها بسبب إصابتها بالفيروس، قائلة: “أصعب ما في الأمر هو أنني لا أستطيع أن أعانق ابنتي، وتحدثني عبر تطبيق “واتسآب” أو من خلف الباب لتطمئن على صحتي”.

وطمأنت المطربة ومقدمة البرامج اليمنية جمهورها بأن وضعها الصحي مستقر، ولا عوارض ظهرت عليها، وطلبت منهم الدعاء لها لحين انتهاء فترة الحجر المنزلي عليها وعلى أسرتها بخير. كما أعلنت عن تأجيلها التصوير الذي كانت تنوي القيام به، وشددت على “ضرورة أن يأخذ الجميع حذره من خطوروة “كورونا” لأنها فيروس غير مرئي”، على حد قولها.

وكانت أروى قد أثارت الجدل على شبكات وسائل التواصل الإجتماعي في أكثر من ظهور لها وهي بملابس لا تتناسب مع البلد المحافظ الذي أتت منه وهو اليمن ولا مع البلد الذي عاشت فيه وانطلقت في الإعلام السعودية.

وأثارت المطربة اليمنية أروى، جدلاً واسعاً بين جمهورها بعد انتشار فيديو لها من داخل حمام السباحة، وهي ترتدي مايوه وتتراقص على أنغام أغنية أجنبية.

وظهرت أروى بالفيديو المتداول، وهي داخل حمام سباحة، مرتدية “مايوه” عاري من الجزء الأعلى، وظهر نصفها الآخر واضحاً في الماء، وهو مالم يعتد عليه جمهورها الذي عبر عن غضبه من جرأتها غير المعهودة.

 

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