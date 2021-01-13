بعد ظهورها عارية الفنانة اليمنية أروى تصاب بكورونا وهذه هي حالتها (فيديو)

الدبور – بعد التغيير الكبير الذي طرأ على الفنانة اليمنية أروى بعد سلسلة عمليات تجميل كثيرة، بدأت تظهر بصور وفيديوهات وهي عارية وتثير ضجة واسعة كغيرها من الفنانات المثيرات للجدل.

وبعد ظهورها بصور وفيديوهات وهي شبه عارية وأصارت ضجة واسعة وقتها، أعلنت الفنانة اليمنية أروى عن إصابتها بفيروس كورونا. وكان متابعيها قد حذروها بأن تتقي الله في ظل هذه الأزمة التي يمر بها العالم. ولكنها كغيرها ممن يعملون في هذا الوسط لم يؤمنوا أساسا بوجود كورونا منذ بداية الجائحة.

وعن كيفية اكتشافها الإصابة بالفيروس، أوضحت في مقطع مصور لها عبر موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي أنه بعد شعورها في البداية بالتهاب في الحلق، قررت إجراء مسحة وكانت نتيجتها “إيجابية”.

وأكدت أنه رغم التزامها بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من (كوفيد-19)، إلا أنها كانت الوحيدة في منزلها التي أصيبت بالفيروس.

وأضافت أروى أن أصعب شيء في هذه الفترة هو عجزها عن ضم ابنتها لها بسبب إصابتها بالفيروس، قائلة: “أصعب ما في الأمر هو أنني لا أستطيع أن أعانق ابنتي، وتحدثني عبر تطبيق “واتسآب” أو من خلف الباب لتطمئن على صحتي”.

وطمأنت المطربة ومقدمة البرامج اليمنية جمهورها بأن وضعها الصحي مستقر، ولا عوارض ظهرت عليها، وطلبت منهم الدعاء لها لحين انتهاء فترة الحجر المنزلي عليها وعلى أسرتها بخير. كما أعلنت عن تأجيلها التصوير الذي كانت تنوي القيام به، وشددت على “ضرورة أن يأخذ الجميع حذره من خطوروة “كورونا” لأنها فيروس غير مرئي”، على حد قولها.

الفنانة اليمنية #أروى تعلن إصابتها بـ #فيروس_كورونا في تغريدة عبر #تويتر، كتبت فيها: "للأسف اليوم نتيجة فحص كورونا طلعت إيجابية.. ادعولي الله ينجيني منها وما يلقطوها زوجي و بنتي وعائلتي امين"، كما نشرت أيضاً #فيديو عبر #إنستغرام تطمئن فيه جمهورها #نجوم #مشاهير #اخبار_الفن pic.twitter.com/af1janl1Iu — 24.ae | منوعات (@24Entertain) January 12, 2021

وكانت أروى قد أثارت الجدل على شبكات وسائل التواصل الإجتماعي في أكثر من ظهور لها وهي بملابس لا تتناسب مع البلد المحافظ الذي أتت منه وهو اليمن ولا مع البلد الذي عاشت فيه وانطلقت في الإعلام السعودية.

الفنانه اروى اليمنيه صارت نوال الزغبي بعد العمليات ، خشمها عدلته وصار مضبوط ليش تعمل مره ثانيه ؟؟؟ هوس !!!! للامانه تشوهت pic.twitter.com/Qncl8DdutY — ﺷـﺪں. (@4SHDN) January 6, 2021

وأثارت المطربة اليمنية أروى، جدلاً واسعاً بين جمهورها بعد انتشار فيديو لها من داخل حمام السباحة، وهي ترتدي مايوه وتتراقص على أنغام أغنية أجنبية.

وظهرت أروى بالفيديو المتداول، وهي داخل حمام سباحة، مرتدية “مايوه” عاري من الجزء الأعلى، وظهر نصفها الآخر واضحاً في الماء، وهو مالم يعتد عليه جمهورها الذي عبر عن غضبه من جرأتها غير المعهودة.

أحدثت الفنانة اليمنية أروى ضجّة واسعة بسبب مقطع فيديو ظهرت فيه في وهي ترقص رقصة يمنية باسم "الشرح". الأمر الذي وضعها في موقف محرج مع بعد ظهور تناقضها على الملأ حيث قارن الجمهور بين رقصها واستعراضها وبين تعليقها على مقطع هند القحطاني الذي انتشر لها مؤخرًا وهي تستعرض مفاتن جسده pic.twitter.com/i8jl5xJQxW — Foochia – فوشيا (@foochia) November 23, 2020