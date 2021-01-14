السعودية ريم النجم تتحدث لاول مرة عن مقطع الفيديو الفاضح الذي تم تسريبه (فيديو)

الدبور – خرجت الإعلامية السعودية ريم النجم لتتحدث لاول مرة عن تفاصيل تسريب الفيديو الفاضح لها من قبل أحد الأشخاص عن طريق صديقة مقربة جدا لها وهي من قامت بتصوير المقطع. وتحدثت عن ما تعرضت له من إبتزاز من الشخص الذي نشر المقطع قبل نشره.

وقالت ريم النجم المقيمة في الكويت، في مقابلة خلال برنامج ”كشف حساب“ على شاشة قناة ”سكوب“ الكويتية. إن ”المبتزين طلبوا منها مبلغ مالي قيمته 30 ألف دينار لعدم نشر المقطع“.

وأضافت أن ”بعض الأشخاص أرسلوا لها رسالة عبر رقمها الخاص في تطبيق واتس آب، متضمنة مقطع الفيديو، ورسالة فحواها: يا تدفعين يا ننشر“. وتابعت أن ”الرقم الذي أرسل لها تلك الرسالة كان رقما أمريكيا. وهذه كانت حيلة كي يهرب صاحبها من المساءلة القانونية“.

ورفضت ريم النجم الدفع وقبلت الفضيحة وبالفعل تم نشر الفيديو وتداوله بشكل واسع بعد رفضها الدفع لتستر على نفسها. وخافت من إستمرار الإبتزاز إن إستجابت لطلباتهم.

وأقرت أن الفيديو المسرب كان ”خادشا للحياء، قائلة: ”ما كنت أحب أظهر بهذه الصورة لكن كنت مستحيل أدفع هذا المبلغ“. وأعربت عن ”صدمتها بسبب سرعة انتشار الفيديو على نطاق واسع.. لقد شعرت بالخجل“.

وعن ردة فعلها عند انتشار المقطع، قالت: ”فكرت في رد فعل أمي وإخواني وبناتي لأن الفيديو هزني وفعلا ما كنت أحب حد يشوفني بهذه الصورة“. وعبرت ريم النجم عن دهشتها من وجود أعداء لها لأنها شخصية مسالمة، مستطردًة: ”حتى منافسيني في المجال أتمنى لهم الخير“.

وكشفت ريم النجم، في وقت سابق أن الفيديو المسرب لها كان من قبل صديقة لها تربطها بها علاقة صداقة منذ 15 عاما، وتقدمت ضدها بشكوى لدى الجرائم الإلكترونية.

وتطرقت ريم النجم إلى الحديث عن رد فعلها عقب نشر فيديو لها قالت فيه: ”أنا مو هند القحطاني“. معقبة بأن جمهور وسائل التواصل الاجتماعي فهموا الأمر بشكل خاطئ.

وأشارت إلى أنها ”من متابعي الناشطة السعودية هند القحطاني وتحترم المادة الإيجابية التي تقدمها ونضالها واحتوائها لأبنائها واعتمادها على نفسها“. موضحة: ”أنا كل اللي قولته إني أنا لا أقدم نفس محتواها الجريء“.

ريم النجم: "من أكثر الصفات اللي تجذب الرجل إنك تكونين طفلة مشاغبة بريئة" pic.twitter.com/a0q8ml3IvV — Celebs World (@Celebrities_Wo) December 31, 2020