شاهد فيديو نادر لمعركة بين الرئيس السادات و عبد المنعم أبو الفتوح

الدبور – لسع الدبور مقطع فيديو نادر لمعركة وقعت بين الرئيس المصري الراحل أنور السادات وعبد المنعم أبو الفتوح. عندما إشتبك في معركة كلامية مع الطالب وقتها عبد المنعم ألو الفتوح المعتقل اليوم في سجون السيسي في مصر.

وفي مقطع الفيديو الذي تم تداوله على وسائل التواصل الإجتماعي ظهر أنور السادات وهو يقوم بزيارة إلى جامعة القاهرة وأقام ندوة هناك مع الطلاب في الجامعة. ليستمع لرأيهم.

وكان وقتها عبد المنعم أبو الفتوح طالبا في جامعة القاهرة. وعندما قام ليسأل السادات عن قبوله للنفاق. رد السادات إنه غير مسؤول عن تصرفات البعض ونفاقهم له. ليرد عليه هناك فرق بين أن ترفض النفاق وأن تقبله وتسمع له.

ولحظتها وفيما يبدو أن النقاش قبلها كان حادا. صرخ السادات عليه بصوت وقال لن اسمح لك بالتحدث خارج حدود الأدب. ليرد أبو الفتوح له ليه يافندم أنا بسال. ليصرخ عليه اتفضل لن أسمع منك ابدا، لن أسمع هذا الكلام وهذا الأسلوب وانت تطلق لحيتك. فهذا ليس من الدين ولا الأخلاق الذي تتمسحون به.

واستمر أبو الفتوح في محاولة الرد على السادات وقال له أنت والدنا جميعا ويجب ان تسمعنا، ليرد عليه لا تكلم والدك بهذا الأسلوب، هذا هو الدين الذي تتمسحون به.

انا اتكعبلت فى الفيديو دا بالصدفة pic.twitter.com/HyQ1tq83lK — عاصــى (@3asssy) January 13, 2021

الفيديو أثار ردة فعل كبيرة على مواقع التواصل. وتم تبادله من جديد حيث يعتبر من الفيديوهات النادرة للسادات في لقاء مع طلبة جامعة القاهرة وقتها.

وعلق البعض عليه لسه تلك الأيام كان فيه القليل من الحرية رغم كل ما حصل وقتها من إعتقالات، مقارنة بأيام السيسي.