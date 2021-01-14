فيديو مخيف لحادث مروع في لبنان إنتشر على مواقع التواصل

الدبور – فيديو مخيف لحادث مروع في لبنان لحظة سفوط سيارة من مكان مترفع، إنتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي.

حيث تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لما قالوا إنه لسقوط سيارة من مرتفع في صيدا اللبنانية، وإصابة راكبيها بجروح.

وقالت مصادر محلية إن 5 جرحى أصيبوا بانقلاب السيارة في منطقة “مار إلياس”، هم رجل وزوجته وأولادهما.

فيديو حادث مروع في لبنان