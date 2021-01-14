حادث مروع في لبنان في مقطع فيديو مخيف
حادث مروع في لبنان في مقطع فيديو مخيف
فيديوفيديوالصورة أحلى

فيديو مخيف لحادث مروع في لبنان إنتشر على مواقع التواصل

بواسطة وطن الدبور
0

الدبور – فيديو مخيف لحادث مروع في لبنان لحظة سفوط سيارة من مكان مترفع، إنتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي.

حيث تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لما قالوا إنه لسقوط سيارة من مرتفع في صيدا اللبنانية، وإصابة راكبيها بجروح.

وقالت مصادر محلية إن 5 جرحى أصيبوا بانقلاب السيارة في منطقة “مار إلياس”، هم رجل وزوجته وأولادهما.

إقرأ أيضا: السعودية ريم النجم تتحدث لاول مرة عن مقطع الفيديو الفاضح الذي تم تسريبه (فيديو)

فيديو حادث مروع في لبنان

 

قد يعجبك

قد يعجبك ايضا
فيديو

فيديو لفنان مصري يرفع السلاح بوجه اللبنانية سيرين عبد النور فجأة يثير ضجة

فيديو

مجزرة حوادث مروعة في الكويت تقتل أكثر من فيروس كورونا (فيديو)

عش الدبابير

الكويت إنتحار مضيفة أردنية بطريقة بشعه ومروعة أمام العامة.. إنتحار أم جريمة قتل؟

الصورة أحلى

مصري يعتدي على زوجته جنسيا بمساعدة شقيقه ووالدته في حادثة غريبة

عش الدبابير

شاهد ماذا حصل مع فتاة سعودية 17 عاما داخل المستشفى وأثار ضجة واسعة

فيديو

شاهد بالفيديو دهس شباب في الكويت بطريقة مروعة يثير ضجة واسعة وسط غياب القانون

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.