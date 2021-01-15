رسالة مؤثرة إلى السلطان هيثم بن طارق من كاتبة صحفية عمانية

الدبور – كاتبة صحفية عمانية أرسلت رسالة مؤثرة إلى السلطان هيثم بن طارق بعد أن تبنت قضية هامة تشغل الشباب العماني وهي خلق فرض عمل مناسبة لهم وللشهادات التي حصلوا عليها طوال سنوات من الدراسة و التعب.

وكتبت كاتبة صحفيه عمانية منى المعولي تغريدة برسالة ناشدت فيها السلطان هيثم بن طارق بالتدخل شخصيا في حل مشكلة إيجاد فرص عمل مناسبة للشباب. وقالت بتغريدتها التي لسعها الدبور ما نصه:

“سيدي جلالة السلطان، هؤلاء أبناءك،ضاقت بهم السبل والأيام وتعثرت ظروفهم وتأخرت أمانيهم، منذ زمن وهم يستغيثون، يتطلعون إلى كل مرسوم، كل قرار، كل جديد، يبحثون عن فرص عمل، ولن يعود العماني للإغتراب والهجرة باحثا عن رزقه، الغربة مرة يا أبتي ووجودك لهم أمل.”

وختمت تغريدتها بوسم “هاشتاق” الذي بدأ قبل ٢٦٧ يوما: ” #باحثون_عن_عمل_يستغيثون267“

سيدي جلالة السلطان، هؤلاء أبناءك،ضاقت بهم السبل والأيام وتعثرت ظروفهم وتأخرت أمانيهم، منذ زمن وهم يستغيثون، يتطلعون إلى كل مرسوم، كل قرار، كل جديد، يبحثون عن فرص عمل، ولن يعود العماني للإغتراب والهجرة باحثا عن رزقه، الغربة مرة يا أبتي ووجودك لهم أمل. #باحثون_عن_عمل_يستغيثون267 — منى المعولي (@shaganalayam200) January 14, 2021

ردة الفعل على الرسالة الموجهه إلى السلطان هيثم بن طارق

التغريدة لا قت استحسانا واسعا بين النشطاء في السلطنة، وتم إعادة تداولها والتعليق عليها، حيث قال أحد النشطاء وهو دكتور إقتصاد عماني يدعى محمد رضا حسين اللواتي، ما نصه:

“يتحقق ذلك بمسارين وعزيمة الاول مشروعات إنتاجية وخدية جديدة ترتكز على نتائج المختبرات التي نفذت خلال الفترة الماضية وحتى الآن المسار غير واضح الثاني برامج الاحلال ولله الحمد بدأت تباشير الخير ونسال الله النجاح والتوفيق . اما العزيمة فعلى شبابنا ان يشمر ساعديه ويجعل من العمل قيمة”

يتحقق ذلك بمسارين وعزيمة الاول مشروعات إنتاجية وخدية جديدة ترتكز على نتائج المختبرات التي نفذت خلال الفترة الماضية وحتى الآن المسار غير واضح

الثاني برامج الاحلال ولله الحمد بدأت تباشير الخير ونسال الله النجاح والتوفيق .

اما العزيمة فعلى شبابنا ان يشمر ساعديه ويجعل من العمل قيمة — دكتور محمد رضا حسن بن سليمان اللواتي (@drmrhassan) January 15, 2021

فيما اعتبر التغريدة أحدهم إنها تكسر المجاديف. حيث قال ما نصه كما لسع الدبور: “كلمات تكسر المجاديف الاخت منى وليس هكذا توصيل الرسالة. يجب ان تكون بصورة تليق بك كـ كاتبة وصحفية. بكلماتك هذه تزرعي فيهم كل ما ذكر وتبثي فيهم اليأس وفقدان الامل. فالارزاق موجودة وخيرات البلد كثيرة. فقط نحتاج ان نسعى ونجتهد ولا نفقد الامل ونترك الامل بالله كبير حتى ولو كان متأخرًا”

لترد عليه الكاتبة الصحفية العمانية منى العولمي بقولها: “اخي الدستور علينا ألا نكابر ونغالط أنفسنا. الخيرات موجودة اذن لتخرج. من يحب عمان يريد لها الأصلح وهؤلاء خيرة شبابها. والوقوف معهم واجب اما أن نستمر في المغالطة والتصفيق فلن يتقدم الوطن قيد أنملة.”

اخي الدستور علينا ألا نكابر ونغالط أنفسنا، الخيرات موجودة اذن لتخرج، من يحب عمان يريد لها الأصلح وهؤلاء خيرة شبابها، والوقوف معهم واجب اما أن نستمر في المغالطة والتصفيق فلن يتقدم الوطن قيد أنملة. — منى المعولي (@shaganalayam200) January 15, 2021