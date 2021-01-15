شمس الملا ابنة مُخرج “باب الحارة” من جديد تنشر صوراً فاضحة وتثير الجدل

الدبور – شمس الملا ابنة مخرج مسلسل باب الحارة الشهير بسام الملا عادت من جديد لإثارة الجدل بنشرها صورا فاضحة من إمارة الدعارة دبي في الإمارات حيث مقر إقامتها وفضائحها التي لا تنتهي.

ونشرت الملا، صورة على حسابها الرسمي في انستجرام، مرتدية ما يشبه حمالة صدر ملونة بالأزرق المتدرج ونسقت معها سروال ساقاه واسعتان “جوب كيلوت” باللون نفسه.

وحسب الصورة، فقد حملت الفنانة السورية في يدها حقيبة مخصصة للبحر. كما وضعت يدها على جبهتها لتحمي وجهها من أشعة الشمس. كما ونشرت شمس الملا صوراً ظهرت فيها بفستان فاضح زهري اللون كشف عن ساقها.

شمس الملا إعتادت على إثارة الجدل

الجدير ذكره، أن ابنة مخرج باب الحارة، بسام الملا، شمس. اعتادت على نشر صورها بإطلالات جريئة ومشاركتها مع متابعيها غير آبهة بالانتقادات التي تطالها على المبالغة في كشف أجزاء من جسدها.

وكانت شمس أثارت ضجة باحتفالها بعيد ميلادها الـ25 على متن أحد اليخوت المزينة بالبالونات .

وكانت شمس قد اتخذت من منصة “انستجرام” منبرا لها لاستعراض ذوقها الخاص في الموضة. حيث نالت شهرة كبيرة خولتها الدخول لـ عالم تسويق المنتجات على الإنترنت . وذلك بعد اختيارها كوجه إعلاني لعدة علامات تجارية عالمية .