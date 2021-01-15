ضجة في مواقع التواصل بعد خبر وقف لقاح كورونا في السعودية بسبب 5 وفيات

الدبور- وقف لقاح كورونا في السعودية بعد وفاة 5 أشخاص بسببه. هذا الخبر إنتشر بسرعة الرياح على مواقع التواصل الإجتماعي. بعد تغريدة لصحفي سعودي. وأثار ضجة واسعة وحالة من الارتباك بين البعض الذي متخوف بالأساس من اللقاح ومازال غير مقتنعا به.

ما حقيقة وقف لقاح كورونا؟

وبالبحث عن حقيقة وأصل هذا الخبر الذي إنتشر بشكل واسع وأصبح حديث الناس في السعودية وحتى خارجها. وتبين عدم صحته. حيث نفت وزارة الصحة السعودية صحة خبر وقف إعطاء اللقاح. وأصدرت بيانا قالت فيه: “الحمد لله جميع من أخذ لقاح كورونا يتمتعون بصحّة وعافية”. داعية إلى “أخذ المعلومات من مصادرها الرسميّة”.

في السياق ذاته، نفى الصحفي السعودي عبد الله برقاوي، الذي كان حساب باسمه نشر الخبر المزيف. أن يكون نقل خبراً كهذا.

وقال في مقال نشره على موقعه “Sabq.org” إن “صفحة مزوّرة انتحلت اسم وشعار” موقعه الإلكتروني نشرت خبراً غير صحيح عن لقاح كورونا. وبالفعل، فإن الصفحة الناشرة للخبر المضلّل هي “Sabq-net-q8.info” وليست “Sabq.org” التي يشغّلها عبد الله برقاوي.

يشار إلى أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان. تلقى لقاح فيروس “كورونا” المستجد، ليتبعه العديد من الأمراء والمسؤولين السعوديين.

ووفقا لوزارة الصحة السعودية. فإن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في المملكة بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس الماضي، هو 364440 حالة من ضمنهم 356201 حالة تم شفاؤها، و6310 حالات وفاة.