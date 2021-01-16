الإفراج عن المعتقل العماني عبد الله الشامسي من سجون الإمارات وضجة في السلطنة

الدبور -عادت قضية المعتقل العماني في معتقلات الإمارات، عبد الله الشامسي، للظهور في محركات البحث وعلى مواقع التواصل الإجتماعي. حيث أصبح اسمه من بين الوسوم الأولى في سلطنة عمان هذا الصباح، مطالبين الإفراج عنه وإرجاعه لحضن أمه التي كتبت مناشدة مؤثرة إلى السيدة الجليلة تطالبها بالتدخل للإفراج عنه.

تجددت المطالب للإفراج عن المعتقل العماني عبد الله الشامسي بعد توسط سلطنة عمان لدى قر الإفراج عن صيادين بحرينيين تخطوا الحدود القطرية وتم إيقافهم. وأفرجت قطر عنهم فورا بعد تدخل السلطنة ولم يردوا لها طلبا. بالرغم إنهم خالفوا القانون ولم يتم إعتقالهم على خلفية سياسية كما حصل مع المعتقل العماني في الإمارات.

وتسائل النشطاء لماذا لا تتوسط البحرين مثلا لدى الإمارات للإفراج عن عبد الله الشامسي الذي أعتقل وهو طفل بتهمة التخابر مع قطر. وهي تهمة ملفقة حيث أمضى أكثر من عامين بالمعتقل بدون محاكمة حتى تم إنشاء محاكمة سريعة له و الحكم عليه بالمؤبد بتخمة التخابر مع قطر.

رسالة مؤثرة من والدة عبد الله الشامسي

وكتبت والدة المعتقل العماني تغريدة منشادة وجهتها إلى السيدة الجليلة، زوجة السلطان هيثم بن طارق. وجاء فيها كما لسع الدبور ما نصه: “اوجه رسالتي هذي الى السيده الجليله #عهد حرم جلالة السلطان هيثم بن طارق .. ابنك #عبدالله_الشامسي يرجوا من الله ومنك السعي في انهاء معاناته فصحته لا تستحمل المكوث اكثر في السجن ويحلم في اكمال الجامعه .. ارجو ان تصل رسالة ابني الى السيده الجليله حرم السلطان هيثم”

اوجه رسالتي هذي الى السيده الجليله #عهد حرم جلالة السلطان هيثم بن طارق .. ابنك #عبدالله_الشامسي يرجوا من الله ومنك السعي في انهاء معاناته فصحته لا تستحمل المكوث اكثر في السجن ويحلم في اكمال الجامعه ..

ارجو ان تصل رسالة ابني الى السيده الجليله حرم السلطان هيثم — أم الموقوف عبدالله الشامسي (@um_abdalla_) January 15, 2021

وتسائل الكثير من النشطاء في السلطنة لماذا حكومتهم لا تتوسط لأبناء السلطنة، وأليس الأقربون أولى بالمعروف، كما قال ناشط عماني لسع الدبور تغريدته وقال فيها ما نصه: “الأقربون أولى بالمعروف توسطوا للبحريين جزاكم الله خير ويبقى العماني اهم واولى من غيره لازم تتحركون مثل ماتحركتم للغير”

الأقربون أولى بالمعروف

توسطوا للبحريين جزاكم الله خير ويبقى العماني اهم واولى من غيره لازم تتحركون مثل ماتحركتم للغير #عبدالله_الشامسي — سبحان الله وبحمده (@2a4c7cab34ef4bf) January 16, 2021

وقال ناشط آخر في نفس السياق ما نصه: “استغرب من حكومة بلادنا تتوسط حال الغير بس حال المواطنين ما يلها حس ابدا لا من وزاره الخارجيه ولا من السفاره #عبدالله_الشامسي“

وقال آخر ما نصه: “لو كان غير عماني بنتوسط له لكن مشكلته عماني ما أحد بيتوسط له. لو إيراني أو بريطاني يومين ويطلع لكن عماني عادي”

أين سفارتنا في الإمارات من موضوع #عبدالله_الشامسي عاملين لنا صم بكم عمي pic.twitter.com/eAQA2AC2pu — عبدالعزيز القود (@Abdulaziz1004) January 16, 2021

وقال ناشط عماني أيضا: “معالي الوزير بدر البوسعيدي، نشكر سعيكم الدؤوب لمساعدة سجناء وأسرى الدول الأخرى، لذا نطالبكم أن تحثوا الخطى نحو إخراج المواطن #عبدالله_الشامسي من سجون الإمارات المتهم بدعاوى باطلة. والمؤلم في الموضوع أن التهم الموجهة إليه بطلت ورجعت المياه لمجاريها.”