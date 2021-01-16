الفنانة العمانية فخرية خميس تتحدث بألم عن تطورات حالتها الصحية: هذا ما أتمناه

الدبور – خرجت الفنانة العمانية فخرية خميس من جديد لتتحدث بألم عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بمرض السرطان وفقدت شعرها خلال معركتها التي قامت خلالها بإجراء 3 عمليات جراحية آخرها إزالة الثديين بالكامل.

وكانت البداية مع نشر خميس صورة لطفل يبيع حلوى ”غزل البنات أو شعر البنات“ أنهكه التعب ونام على الرصيف، وتمنت لو تأكله لكن ظروف مرضها تمنعها من ذلك. كما تمنت لو أن شعرها، الذي تساقط بسبب الكيماوي، ينبت مثل الحلوى.

ونشرت فخرية عبر حسابها بانستغرام منشورا مطولا تكشف فيه تفاصيل حالتها الصحية. مبينة أنها ”تُعاني من الألم بعدما أجرت 3 عمليات“. كما توجهت بالشكر لمتابعيها على الدعاء والتواصل معها وللأطباء الذين أجروا لها العمليات.

وحظي المنشور بتفاعل واسع بين المتابعين الذين تنموا لها الشفاء العاجل والعودة لجمهورها. حيثُ قال أحدهم ”الحمدلله ع سلامتك يا أيقونة الفن الجميل والراقي والراسخ في عقولنا. يااطيب واحن انسانه ربي يحفظك ويشفيك ويخليك لنا يارب“. وقال آخر: ”الحمدالله تستاهلي السلامة ام عبدالله“، وأضاف ثالث ”سلامات ما تشوفين شر“.

وكانت الفنانة العمانية فخرية خميس أثارت قلق جمهورها قبل أيام بعد إعلان استئصال الأورام وبعض الغدد الليمفاوية المصابة تحت الإبط وإزالة الثديين بالكامل في مستشفى مسقط. مؤكدة أنها ستستكمل خطة العلاج وربما تحتاج لجرعات كيماوي أو البدء في الإشعاع ومن ثم يتبعه العلاج المناعي.

الفنانة العمانية ومسلسل وأم هارون

يذكر أن آخر أعمال فخرية خميس هو مشاركتها في المسلسل التطبيع الإماراتي أم هارون من بطولة الفنانة الكويتية حياة الفهد ، وعرض في شهر رمضان الماضي.

وأثار المسلسل وقتها ضجة كبيرة لما يمثل من تطبيع مباشر مع الإحتلال الإسرائيلي. وتعرضت حياة الفهد لحملة هجوم كبيرة. ونفت وقتها وفريق العمل أن يكون المسلسل مقدمة للتطبيع. وبعد عرضه ب ٣ أشهر أعلنت الإمارات تطبيعها الكامل بدون شروط مع الإحتلال.

يذكر أن النجمة العمانية فخرية خميس. كانت قد قالت خلال حوار لها مع صحيفة “التكوين” العمانية الإلكترونية إنها شعرت بأنها لم تؤد دورها بالشكل المطلوب. لأن المخرج لم يكن يحب شخصيتها بالمسلسل، والذي كان يمثل “بيت المسلمين”. إنما كان يحب بيتاً آخر في المسلسل، وهو “بيت اليهود”، حسب وصفها.

وفي مفاجأة من العيار الثقيل أوضحت فخرية أنها تعاملت معاملة مجحفة من قبل المخرج المصري للمسلسل “محمد العدل”. الذي كانت تعامله كابنها، ولم يعاملها كنجمة -حسب وصفها-. مضيفة أنه ربما لا يعرفها كنجمة، وأساء لها خلال العمل ولم يكن يقدّرها ولم يسأل عنها وعن قيمتها الفنية -على حد قولها-.

وكانت أول عملية قامت بها في عام ٢٠١٦ وهي إستئثال اللوز وبثت وقتها فيديو قبل دخولها العملية الجراحية.