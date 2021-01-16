شاهد صورة متداولة لوزير خارجية الإمارات وهو طفل يستحم في الشارع تثير جدلا واسعا

الدبور – في صورة متداولة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، قال ناشرها إنها لوزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد، وظهر فيها وهو عاري ويستحم في الشارع. أثارت جدلا واسعا بين النشطاء على موقع تويتر.

حيث أكد البعض إنها صورته ووالدته تغسله بطريقة بدائية قديمة، بينما علق الكثير إنها لا يمكن أن تكون صورته ولا صورة والدته. لأن هذا الوزير أصلا كان الطفل المدلل لوالده وعندما ولد كان الشيخ زايد يحكم أبوظبي ومن الأثرياء وقد إنتقل بعد إكتشاف النفط من الخيمة إلى القصر.

الصورة المتداولة كتب عليها كما لسع الدبور: “المغفورة لها الشيخة فاطمة ال نهيان زوجة المغفور له الشيخ زايد ال نهيان تغسل الشيخ عبد الله بن زايد ال نهيان وزير خارجية دولة الامارات العربية المتحدة حاليا”

وهو الامر الذي جعل النشطاء يشككون في حقيقة الصورة وحقيقة من نشرها بهذا الأسلوب. حيث أن والدة عبد الله بن زايد مازالت على قيد الحياة كما قالت ناشطة مصرية عاشت طفولتها في الإمارات. وقالت كما لسع الدبور في جدال مع ناشر الصورة ما نصه:

“لا مش هي فاطمة خالص انا شايفاها شخصي حلوة وبيضا وجميلة وعبدالله هو نفس الشكل وهو كبير قرد مصور مش هم ياجماعة” وأضافت في رد أخر أيضا: “لا مش هي خالص ولا تشبهلها انا شفتها بعدين كانوا في قصور لما كان عنده عشر سنين وده شفناه بعنينا وفاكرة انه كان بيشفط بالعربية قدام مدرسة البنات انا عشت طفولتي هناك”

لا

مش هي خالص ولا تشبهلها

انا شفتها

بعدين كانوا في قصور لما كان عنده عشر سنين

وده شفناه بعنينا

وفاكرة انه كان بيشفط بالعربية قدام مدرسة البنات

انا عشت طفولتي هناك — Sahel Bisan (@SahelBisan) January 16, 2021

حقيقة صورة وزير خارجية الإمارات

وقالت ناشطة أيضا ما نصه: “نرجو الدقة في النشر و تحرّي الحقيقة. هذه الصورة لا تعود للشيخة فاطمة بنت مبارك و هي مازالت على قيد الحياة. وهذا الطفل ليس عبدالله بن زايد! تحياتي”

بينما علق البعض وإن صحت الصورة فأين العيب فيها. حيث قال أحدهم ما نصه: “الانبياء كانو اصحاب مهن منهم من كان حداد ومنهم من كان نجار رضي الله عنهم جميعا. العمل والفقر ليس عيبا. العيب من كان يسرق ومن كان يسترزق من اعراض الناس واللي بيته من زجاج لايرمي بيوت الناس بي الحجاره”

ليتهم يتذكروا نعمة الله عليهم ويكفوا اذاهم عن عباد الله — Mohammad Abdullah (@arabitco2) January 16, 2021