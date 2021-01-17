شاهد فيفي عبده من الموت إلى الرقص مباشرة وتوجه رسالة إلى حورية فرغلي

الدبور – فيفي عبده الراقصة المصرية المثيرة للجدل خرجت من الموت إلى الرقص مباشرة. ونشرت مقطع فيديو تحدثت به عن أسباب مرضها وعجزها عن الرقص وحرمان جمهورها من رقصها. ووجهت رسالة وهي على على الكرسي وعاجزة عن الحركة حتى اللحظة إلى جمهورها ووعدتهم برقصات جديدة قريبا.

ووجهت أيضا رسالة دعم إلى الفنانة المصرية حورية فرغلي، والتي تعاني أمراض نفسية بسبب تاحادث الذي تعرضت له وما حصل لها من تشويه لانفها.

ونشرت فيفي عبده عبر خاصية الستوري مجموعة من الصور تجمعها بحورية فرغلي، قائلة: “حورية فرغلي النجمة الجميلة من جوة ومن برة، طول عمرك قمر وموهوبة وطيبة”. وتابعت:”متزعليش وخوديها مني حكمة، الضربة اللي متموتش بتقوي، يلا بقي ارجعي لجمهورك بحبك خمسة أمواه”.

وعلى الصعيد الفني قد شاركت فيفي عبده وحورية فرغلي سويا في بطولة مسلسل “مملكة الغجر”، وتم عرضه في رمضان 2019.

وكانت الفنانة حورية فرغلي قد صرّحت عن معاناتها بسبب تخلي زملائها من الوسط الفني عنها، متحدثة عن مرضها وتشوه أنفها وكان هذا سبب في غيابها عن الأعمال الفنية لحوالي عامين.

وأضافت حورية فرغلي أنها تنتظر منذ ما يقارب العام فتح السفارة الأمريكية بالقاهرة، لكي تحصل على تأشيرة سفر لتتجه إلى هناك بغرض العلاج.

حيث أنها ستُجري عملية جراحية، تعيش بمفردها منذ انتشار جائحة كورونا (كوفيد _19) وتخشى حورية الخروج من منزلها لكي لا يراها الجمهور.

وقالت «فيفي» خلال بث مباشر عبر حسابها الرسمي بتطبيق «انستجرام» إنها فوجئت بتعاطيها حقنة من طبيب بشكل خطأ، وذلك رغم اعتيادها علي تعاطي حقنتين بشكل أسبوعي، مضيفة أن هذه الحقنة دمرتها وأدخلتها في أزمة صحية عنيفة، بحسب وصفها.

ورفضت فيفي اتخاذ أي إجراء ضد الطبيب الذي أعطاها الحقنة بدعوي أنها لن تستفيد شيئاً من إلحاق الأذى به، مشيرة إلي أنها كانت تتمتع بصحة جيدة وتجهز عدد من الرقصات لجمهورها، وفجأة وجدت نفسها جالسة علي السرير غير قادرة علي الحركة.