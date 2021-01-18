السلطات المصرية تفرج عن تورتة الأعضاء الجنسية التي أثارت ضجة واسعة

الدبور – السلطات المصرية أفرجت عن تورتة الأعضاء الجنسية الشهيرة التي أشغلت مواقع التواصل الإجتماعي لأيام، وذكل بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه فقط لأن الأعضاء الجنسية التي صنعتها لم تكن بحجم كبير.

حيث أمرت النيابة العامة في مصر، بإخلاء سبيل المتهمة في واقعة ”التورتة الفاضحة“. خلال حفل عيد ميلاد، داخل نادٍ شهير بكفالة 5 آلاف جنيه.

ونسبت النيابة المصرية للسيدة، اتهامات تصنيع مأكولات بأشكال أعضاء تناسلية خادشة للحياء تتضمن إيحاءات جنسية.

وقالت المتهمة خلال التحقيق معها: ”هما طلبوا مني الأشكال دي وأنا نفذت طلبهم. وإحدى عضوات النادي حضرت إلى المحل وسلمت ليّ صور أعضاء تناسلية وطلبت مني تورتة وحلويات بتلك الأشكال“.

وألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على صاحبة التورتة الفاضحة التي أثارت ضجة عارمة عبر وسائل التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية. بعد تداول صور احتفال مجموعة من النساء بعيد ميلاد إحداهن، من خلال توزيع حلوى على شكل أعضاء جنسية.

الحكم ببراءة سيدات نادي الجزيره وإحالة التورتة للفنانة رانيا يوسف — مصراوي (@alnazlawiu) January 18, 2021

وتعليقا على الحادثة أعلنت دار الإفتاء المصرية أن نشر الصور العارية والحلوى والمجسمات والمنتجات المختلفة ذات التعابير الجنسية والإيحاءات الساقطة مُحَرَّمٌ شرعًا ومُجَرَّمٌ قانونًا. وهو اعتداء على منظومة القيم، وإساءة فجة للمجتمع بمكوناته.

وكشفت التحريات أن الشيف المسؤولة عن الواقعة لها معلومات مسجلة في واقعة مشابهة من قبل وألقي القبض عليها في مسكنها في القاهرة وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفجرت قضية احتفال عضوات في نادي الجزيرة في مصر بعيد ميلاد إحداهن بحلوى على شكل أعضاء تناسلية للرجال والنساء، موجة جدل وغضب بين أعضاء النادي من جهة والجمهور من جهة ثانية، وسط مطالب بفتح تحقيق ومحاسبتهن.

واشتعلت مواقع التواصل الإجتماعي بتعليقات مختلفة عن الصور الفاضحة للكيكة التي تحتوي أعضائ جنسية بأشكال فاضحة. حيث قال أحدهم كما لسع الدبور: “القبض على الشيف اللى عمل التورته الجنسيه فى نادى الجزيره طب الستات العواجيز اللى احتفلوا بيها ظروفهم هتكون ايه”

القبض على الشيف اللى عمل التورته الجنسيه فى نادى الجزيره طب الستات العواجيز اللى احتفلوا بيها ظروفهم هتكون ايه 😂😂 — Hosam salim (@Hosamsalim13) January 18, 2021

وقال أخر بتعليق غاضب ما نصه كما لسع الدبور: “شوية نسوان في نادي الجزيرة احتفلوا بعيد ميلاد وكانت التورتة والحلويات عبارة عن أشكال أعضاء تناسلية حاجة يعني أخر وساخة هي دي بقى هوية مصر ولا الحريات هما دول اللي بيقولوا عليهم صفوة المجتمع؟ أبوهم لابو مجتمعهم نسوان شكلهم مقرف”

شوية نسوان في نادي الجزيرة احتفلوا بعيد ميلاد وكانت التورتة والحلويات عبارة عن أشكال أعضاء تناسلية حاجة يعني أخر وساخة

هي دي بقى هوية مصر ولا الحريات

هما دول اللي بيقولوا عليهم صفوة المجتمع؟ أبوهم لابو مجتمعهم

نسوان شكلهم مقرف🇪🇬#نادي_الجزيرة #معصيتيي_رIحتي #ابو_عريضة pic.twitter.com/ypZL3uVVU8 — Mooo 🇪🇬 (@Mgy500) January 18, 2021

لما يكون نادي في صفوة المجتمع وهو نادي الجزيرة وانهم يحتفلوا بعيد ميلاد ويعملوا تورته عبارة عن أشكال أعضاء تناسلية حاجة أخر وساخة مش اسمه نادي محترم بل نادي عهر

هما دول اللي بيقولوا عليهم صفوة المجتمع؟ أبوهم علي ابو دا مجتمع .

اللي عملوا #التورتة_الجنسية دي لازم عقابهم وحبسهم🇪🇬 — أبوأسيل حبته (@habuttaa) January 18, 2021