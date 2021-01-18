فيديو شفاه مايا دياب المشوهه حققت مليون مشاهدة بأقل من ٢٤ ساعة
فيديو شفاه مايا دياب المشوهه حققت مليون مشاهدة بأقل من ٢٤ ساعة
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شاهد شفاه مايا دياب المشوهة حققت مليون مشاهدة في أقل من ٢٤ ساعة (فيديو)

بواسطة وطن الدبور
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الدبور – شفاه مايا دياب المشوهة في مقطع فيديو نشرته على حسابها لى موقع إنستغرام، حقق ما يقارب المليون مشاهدة في أقل من ٢٤ ساعة منذ نشره. وتم تداوله على مواقع وسائل التواصل الإجتماعي بشكل مكثف.

وشاركت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على موقع “إنستغرام” مقطع فيديو طريف لمقلب فعلته بطبيبة التجميل الخاصة بها.

وظهرت دياب في الفيديو وهي تلصق شفتيها بالـ”سوبر غلو” ليصبح شكلها مشوهاً. ثم ذهبت إلى طبيبتها، وأخبرتها أنها تشوهت وهي تبكي، ففوجئت الطبيبة واحتضنت مايا وأخذت تواسيها، وبعد ذلك انهارت مايا من الضحك لتدرك الطبيبة أنه مقلب.

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وعلقت دياب على الفيديو محذرة من القيام بما فعلت به. وقد حقق فيديو شفاه مايا دياب المشوهة أكثر من مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

وقالت دياب معلقة على الفيديو، محذرة من القيام بما فعلت به.

وكانت قد تعرّضت النجمة اللبنانية مؤخرا لموقف طريف أثناء تصويرها الفيديو الكليب الخاص بأغنيتها الجديدة “دوب”. حيث علق شعرها بالطرحة البيضاء الطويلة. الأمر الذي أفقدها السيطرة على نفسها ودفعها إلى نوبة من الضحك والصراخ. وسارع فريق العمل إلى نجدتها على وقع صراخها وضحكتها.

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