سلطنة عمان تمنع صرف الرواتب النقدية وحددت هذا الموعد للقطاع الخاص

الدبور – سلطنة عمان أصدرات قرارا للقطاع الخاص بمنع صرف رواتب موظفيها بالطرق التقليدية القديمة ومنها الدقع النقدي أو عن طريق الشيكات البنكية.

فقد دعت وزارة العمل‬⁩ في سلطنة عمان منشآت القطاع الخاص لإستخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية لتحويل الرواتب والمدفوعات اعتباراً من 28 فبراير 2021م. والتوقف عن استخدام الوسائل التقليدية وذلك بناءاً على التنويه الصادر من البنك المركزي العُماني.

ونوهت وزارة العمل على جميع منشآت القطاع الخاص ضرورة الإلتزام بتعميم البنك المركزي العُماني من خلال قيام كل منشأة بمراجعة البنك الذي يوجد به الحساب الرئيسي لها. وذلك لمعرفة الآلية الجديدة المتبعة لتحويل الرواتب .

وأكدت الوزارة على ضرورة التعاون مع المصارف والإلتزام بالتاريخ المحدد لتنفيذ هذه المبادرة على المستوى الوطني لما فيه المصلحة العامة .

وتطلع السلطنة مع هذه الخطوة لإتباع نظام مالي عالمي. إسغنت فيه الكثير من الدول من طريقة الدفع التقليدية سواء بالدفع النقدي أو عن طريق شيكات بنكية. وتحول الدفع إلكتروني عن طريق تحويل الراتب و المدفوعات مباشرة لحساب الموظف.

وبهذه الطريقة تستطيع المصارف و الدول التحكم بالأموال وطريقة تصريفها للسيطرة على غسيل الأموال. والاحتفاظ بملفات لكل مواطن بما يتحصل من أموال ومدفوعات. وهو نظام غربي متبع في معظم الدول الغربية التي لديها ضريبة دخل.