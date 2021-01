الضربات تتوالي على رأس بن سلمان: المخابرات الامريكية تعيد فتح ملف إغتيال خاشقجي

الدبور – ما يخشاه ولي عهد السعودية بن سلمان من وصول بايدن و الحزب الديمقراطي إلى الحكم في الولايات المتحدة. وإعادة فتح ملف إغتيال خاشقجي. بدأ يظهر تباعا حتى قبل تنصيب بايدن بعد ساعات من كتابة هذا الخبر.

ويبدو أن ملف إغتيال وتقطيع الصحفي السعودي المغدور جمال خاشقجي في مقر قنصلية بلاده في إسطنبول لن ينتهي حتى محاسبة بن سلمان نفسه على قرار الإغتيال الذي أصدره، أو على أقل تقدير تقديم كبش فداء من الأسماء الكبيرة التي كانت تعاونه.

فقد أعلنت المرشحة لمنصب رئاسة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز، يوم الثلاثاء 19 يناير/كانون الثاني 2021 تعهدها بنشر ملف مفصل عن جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في حال التصديق على توليها المنصب.

كذلك وفي الوقت الذي يحضِّر فيه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لأداء اليمين الدستورية بعد ساعات، يستمر مجلس الشيوخ في عقد جلسات للتصديق على المرشحين في إدارة الرئيس الجديد.

في المقابل وخلال مشاركتها في جلسة للرد على استفسارات اللجنة الاستخباراتية في مجلس الشيوخ. سأل السيناتور الديمقراطي روب وايدن، هاينز، إذا كانت ستقدم تقريراً مفصلاً عن جريمة مقتل خاشقجي، حال التصديق على توليها المنصب. وأجابت هاينز: “بالتأكيد سأقدم، وفقاً للقانون”.

في حين تتخوف السعودية من أن يكون ملف خاشقجي مطروحاً على جدول اهتمامات الديمقراطيين في البيت الأبيض. خاصة أن الجمهوريين كانوا ممن دعم المملكة في قضية خاشقجي بشكل كبير.

في المقابل وكدلالة على موقف الديمقراطيين المرتقب بخصوص ملف خاشقجي. سبق أن دعت هيلاري كلينتون، المرشحة السابقة للرئاسة الأمريكية ووزيرة الخارجية في عهد الرئيس باراك أوباما، إلى مشاهدة الفيلم الوثائقي الجديد “The Dissident” (المعارض أو المنشق). الذي يتناول مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

حيث قالت هيلاري كلينتون، في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “إذا لم تشاهدوا The Dissident بعد أتمنى أن تفعلوا. هذا الوثائقي القوي بشكل مذهل عن اغتيال الصحفي جمال خاشقجي على أيادي الحكومة السعودية متاح لمشاهدته الآن”. ووضعت رابطاً لمشاهدة الفيلم على “Apple TV”. وفق تقرير شبكة سي إن إن الأمريكية.

يذكر أن فيلم “The Dissident” من إخراج المخرج الأمريكي براين فوغيل الحائز على جائزة أوسكار عن فيلم Icarus عام 2018. ويتضمن الفيلم مقابلات مع أشخاص مقربين من خاشقجي ولقطات من كاميرات المراقبة.

If you haven't seen #TheDissident, I hope that you will. This incredibly powerful documentary about the assassination of journalist Jamal Khashoggi at the hands of the Saudi government is available to watch now: https://t.co/FMB43ngyoc

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) January 12, 2021