مصري يصور ليلة الدخلة أمام أصحابه وأمام الكاميرات.. لسه حتشوفوا مصر

الدبور – شاب مصري أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي بتصوير ليلة الدخلة أمام الأصدقاء في حفل زفاف غريب. وإلى أي مدى وصلت الوقاحة وما يسمى التقليعات الجديدة والمختلفة في خفلات الزفاف. وأن يصل الحال بدعوة الأصدقاء لحفل ليلة الدخلة في غرفة النوم وبالملابس الداخلية ويقوم بتصويرها أيضا.

ووثق مقطع الفيديو الذي لسعه الدبور لحفل المراسم الغريبة. والتي تمثلت بقيام العريس والعروس بارتداء “روب ستان”، حيث ظهر العريس بلون أسود وزوجته بلون أبيض.

ويبين الفيديو قيام صديقات العروسة والمعازيم بالوقوف وهنّ يرتدين أيضاً “روب ستان” بلون ذهبي. وكل ذلك داخل غرفة النوم الخاصة بالعروسين.

ليلة الدخلة أمام الأصدقاء

وأظهر المقطع دخول العريس وهو مرتدياً لروبه على عروسته التي كانت تنتظره على السرير. بحضور صديقاتها. بعد ذلك، تعانق العروسان. وسط أصوات الزغاريد والابتهاج من قبل الحضور. وبوجود كاميرات تصوّر ما يجري.

ووجه نشطاء عبارات انتقاد لاذعة وشديدة لما وصفوه بالـ”الإسفاف” في الاحتفال. وابتكار طرق خارجة عن العادات والتقاليد العربية والإسلامية.

وعلق أحد المغردين على المقطع. قائلاً: “صارت الشهرة هوس والمحتوى الله المستعان والناس الهبل كثروا واحترام الذوق في النازل والتفاهات ما تعرف وش تلحق عليه”.

صارت الشهرة هوس والمحتوى الله المستعان والناس الهبل كثروا واحترام الذوق في النازل والتفاهات ماتعرف وش تلحق عليه — فوز (@foozsmsm88) January 17, 2021