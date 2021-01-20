شاهد مودل روز السعودية ماذا تفعل أمام سيارتها في الشارع بكل وقاحة (فيديو)

الدبور – مودل روز السعودية المثيرة للجدل، تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو جديد لها وهي في وضعية وقحة في الشارع أمام سيارتها في محطة وقود في منتصف الليل في أمريكا.

وظهرت مودل روز الفتاة السعودية المقيمة في الخارج في الفيديو وهي تقف خارج السيارة بينما كان أحدهم يصورها من الداخل وهي ترقص على أنغام اغنية “أنا والشوق” للفنانة اللبنانية ميريام فارس. ومن ثم إنتقلت إلى أمام السيارة وقامت بحركات مثيرة بأوضاع وقحة في الشارع العام بدون خجل.

الفيديو أثار الكثير من التعليقات، وهاجمها الكثير وقال أحدهم هذه خصرها ما يوقف حتى وهي تعبي بنزين لازم ترقص وهي عارية.

وعلق ناشط آخر بقوله ما نصه كما لسع الدبور: “وهذي بتموت لو في يوم من الايام تسترت !!! يعني لازم تكون مفصخة !!!” وقال آخر أيضا: “كل الهدف من الرقصه تبين بطنها” وعلق أخر بقوله: “الحياة صعبة في امريكا والمصاريف عالية وكل هذا من اجل جلب المشاهدين من اجل زيادة اربحاها المالية”

مودل روز وإثارة الجدل

يذكر أن روز السعودية مقيمة في الولايات المتحدة وكثيرا ما تثير الجدل بالفيديوهات و الصور التي تنشرها. خصوصا في مجتمع محافظ كالمجتمع السعودي الذي يرى هذه التصرفات معيبة ومحرمة ولا تناسب بلاد الحرمين. خصوصا أن مودل روز بالأساس من المدينة المنورة.