شاهد” أرنولد شوارزنيغر يقول جملته الشهيرة وهو يأخذ لقاح كورونا (فيديو)

الدبور – أرنولد شوارزنيغر كرر جملته الشهيرة من سلسلة أفلامه المدمر عندما يحاول إنقاذ المستهدف من القتل. ويقول له تعال معي إن أردت العيش. “Come with me if you want to live”.

قالها الممثل الشهير وحاكم كاليفورنيا السابق أرنولد شوارزنيغر وهو يأخذ لقاح كورونا من داخل سيارته في مقاطعة لوس أنجلوس في ولاية كاليفرونيا الامريكية حيث مقر أقامته.

ودعا أرنولد الجميع لتلقي اللقاح، قائلا: “إذا كنت تريد أن تعيش افعل مثلي وخذ اللقاح”.

Today was a good day. I have never been happier to wait in a line. If you’re eligible, join me and sign up to get your vaccine. Come with me if you want to live! pic.twitter.com/xJi86qQNcm

— Arnold (@Schwarzenegger) January 20, 2021