شاهد جريمة فتاة مستشفى الجامعة التي هزت الشارع في الأردن لبشاعتها

الدبور – جريمة فتاة مستشفى الجامعة هكذا أنتشرت في الأردن وهزت الشارع الأردني ومواقع التواصل الإجتماعي لبشاعتها وبشاعة تفاصيلها ومرتكبها الذي من المفترض أن يحميها لا أن يرتكب هذه الجريمة بحق شقيقته.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن. بقصة فتاة تعرضت للتعنيف والضرب الشديد على يد شقيقها. والتي عرفت لاحقا بقضية ”فتاة مستشفى الجامعة“.

وتعود الواقعة إلى قبل شهر. عندما تعرضت فتاة لعنف وحشي من قبل شقيقها الذي ضربها وحبسها في الحمام وربطها بجنازير منعاً لأي محاولات لإنقاذها. وبعد محاولات لوالدة الضحية وشقيقتها لإنقاذها تم ضربهما. وأصر شقيق الضحية على إبقائها محبوسة في الحمام.

وبعد مرور يومين على حبسها بالطريقة الوحشية تلك. وافق شقيق الضحية على تحويلها إلى المستشفى نظراً لتدهور وضعها الصحي. بحسب ما ذكرت صحيفة ”الغد“.

ووصلت الفتاة وهي طالبة جامعية وتبلغ من العمر 20 عاما إلى مستشفى الجامعة بالعاصمة عمان في حالة إغماء. حيث ترقد في قسم العناية الحثيثة، وأجري لها ”جراحة معقدة“.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، عامر السرطاوي، في بيان إن ”إدارة حماية الأسرة تعاملت مع القضية منذ شهر تقريباً وتم القبض على شقيقها وإحالته للقضاء وللحاكم الإداري“.

من جانبه، كشف أخصائي جراحة الدماغ والأعصاب في مستشفى الجامعة الأردنية الدكتور طارق كنعان عن تفاصيل حالتها الصحية. مبينا أنها ”من الحالات ذات الإصابات المتعددة وليست من الإصابات المنعزلة. أي أنها تعاني أكثر من إصابة. إضافة إلى إصابة دماغية شديدة“.

وأضاف الدكتور كنعان -بحسب ما نقل عنه موقع قناة رؤيا المحلية- أن الفتاة تعاني أيضا من إغماء تام ومستوى وعي متدني جدا مما استلزم وضعها على جهاز التنفس الاصطناعي.

وطالب نشطاء بتطبيق أشد العقوبات بحق شقيق الفتاة التي تعرضت للضرب الشديد على رأسها ومناطق في جسدها. وربطها بجنازير حديدية وحجزها في الحمام وتركها تنزف.

Plz share it , we need to help her #بنت_مستشفى_الجامعه pic.twitter.com/bgmxlqVXMt

— غُفـران 🇯🇴 (@Ghofransaleh1) January 21, 2021