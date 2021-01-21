شاهد في الكويت تحرش جنسي قاتل يثير حالة من الغليان ودعوة للتشهير بالمتحرشين

الدبور – في حادث تحرش جنسي قاتل من سلسلة التحرش الجنسي في الكويت التي لا تنتهي ابا وحتى مع جائحة كورونا والوضع الاقتصادي. إلا أن حالات التحرش في الكويت بإزدياد ملحوظ. الأمر الذي جعل النشطاء يطلقون حملة على موقع تويتر للتشهير بالمتحرشين.

والتشهير بالمتحرشين ونشر صورهم سيؤدي بطبيعة الحال إلى خفض جرائم التحرش الجنسي. ويسفكر الشخص ألف مرة قبل فضح نفسه في الصحف المحلية وعلى شاشات التلفزيون وتنتهي هذهالحالة الغريبة.

و أطلق نشطاء وحقوقيون في الكويت، حملة عبر ”تويتر“ للمطالبة بفضح المتحرشين والتشهير بهم وتشديد العقوبات عليهم. للحد من ظاهرة التحرش في البلد. إثر حادثة تحرش كشف عنها ناشط في ”تويتر“ نتج عنها حادث مروري مروع، تسبب بدخول الفتاة الضحية إلى المستشفى وخضوعها لعمل جراحي.

ووقع الحادث المروري بعد أن رفضت الفتاة التجاوب مع أحد الشبان أثناء ملاحقته لها بأحد الشوارع. ليتم نقلها إثر الحادث إلى المستشفى وإخضاعها لعمل جراحي، فيما لاذ المتحرش بالفرار.

وكشف عن هذه الحادثة مغرد في ”تويتر“ يُدعى علي العبدلي. قال إن ”الفتاة قريبته، وهي ترقد في المستشفى حاليا إثر الحادث الذي تعرضت له بسبب معاكستها من قبل أحدهم أثناء سيرها بمركبتها بأحد الشوارع“، موثقا بذات الوقت صورة للسيارة التي بدت محطمة من الأمام بشكل كبير.

وذكر المغرد أنه ”تم تقديم بلاغ بشأن الحادثة مرفقا بمواصفات سيارة المتحرش التي أكد أنها كانت خالية من اللوحات“.

ترقد بنت اختي بالمستشفى بعد ان تعرضت لمضايقات ومعاكسات من متحرش قذر لاذ بالفرار بعد الحادث وتم تقديم بلاغ من شهود عيان وجاري البحث عن انفينيتي لون فضي بدون لوحات وقت الحادث pic.twitter.com/bacqnGPk7K — Ali Alabdali (@bo_ghaleeno) January 21, 2021

وتطرق ناشط آخر للقضية، يُدعى جاسم الجاسم، وهو كاتب ومؤلف، واتضح من حديثه أنه قريب كذلك للفتاة، حيث أكد ”أنها خرجت قبل قليل من غرفة العمليات، مشيرا إلى احتمال أن يؤثر الحادث على حركتها مستقبلا وفقا لحديث الأطباء“.

وقال بتغريدته التي لسعهاالدبور ما نصه: “نداء عاجل لشعب الكويت -انظروا للصور- كل هذا بسبب ملاحقة متهور أرعن يريد لفت الانتباه والتحرش بخلق ﷲ والمجرم كان شايل لوحات سيارته! هذي صورة بنتكم ستخضع لعملية جراحية والأطباء يقولون: احتمالية إعاقة مشي!! أترضون بترك هذا وأمثاله وعدم التحرك لوقف ظاهرة الملاحقات؟! دعواتكم لها”

نداء عاجل لشعب الكويت

-انظروا للصور-

كل هذا بسبب ملاحقة متهور أرعن

يريد لفت الانتباه والتحرش بخلق ﷲ

والمجرم كان شايل لوحات سيارته!

هذي صورة بنتكم ستخضع لعملية جراحية

والأطباء يقولون: احتمالية إعاقة مشي!!

أترضون بترك هذا وأمثاله وعدم التحرك لوقف ظاهرة الملاحقات؟!

دعواتكم لها pic.twitter.com/4EElRi0umb — جاسم الجاسم/ إلا رسول الله (@aljassem_89) January 21, 2021

وأثارت جريمة تحرش جنسي قاتل ردود فعل قوية من قبل النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي وسط صمت حكومي رسمي على الحادثة أو التجاوب مع الحملة الشعبية لإنهاء هذه القذارة التي سيطرت على الشباب في الكويت في الفترة الأخيرة دون وجود أي حل عملي لها.

طلال الياقوت: يعاكسون بنتك وانت ماشي وياها.. وإذا غازلوها وما رضا الأخو ينادون ربعهم ويتهاوشون معاه!#فضح_المتحرش_بالكويت_مطلب pic.twitter.com/qNsAtVUeeB — ترند (@Trendnews) January 20, 2021

وأشارت المحامية دلال المسلم، التي انتقلت للإقامة في بريطانيا قبل أشهر، إلى تعرضها سابقا لحادث مروري بسبب مضايقتها من أحد الشبان في الشارع بعد رفضها التجاوب معه، موثقة حديثها بصورة لها وللسيارة عقب الحادث.

انا كنت ضحية حادث سيارة و السبب متحرش لاحقني و يوم ما عطيته ويه هوشلي و انقلبت سيارتي #فضح_المتحرش_بالكويت_مطلب pic.twitter.com/rj7ttvcsLv — الناجية الكويتية : أ. دلال المسلّم♀ (@D_almusallam88) January 19, 2021