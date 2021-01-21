تحرش جنسي قاتل في الكويت
تحرش جنسي قاتل في الكويت
فيديوعش الدبابير

شاهد في الكويت تحرش جنسي قاتل يثير حالة من الغليان ودعوة للتشهير بالمتحرشين

بواسطة وطن الدبور
0

الدبور – في حادث تحرش جنسي قاتل من سلسلة التحرش الجنسي في الكويت التي لا تنتهي ابا وحتى مع جائحة كورونا والوضع الاقتصادي. إلا أن حالات التحرش في الكويت بإزدياد ملحوظ. الأمر الذي جعل النشطاء يطلقون حملة على موقع تويتر للتشهير بالمتحرشين.

والتشهير بالمتحرشين ونشر صورهم سيؤدي بطبيعة الحال إلى خفض جرائم التحرش الجنسي. ويسفكر الشخص ألف مرة قبل فضح نفسه في الصحف المحلية وعلى شاشات التلفزيون وتنتهي هذهالحالة الغريبة.

و أطلق نشطاء وحقوقيون في الكويت، حملة عبر ”تويتر“ للمطالبة بفضح المتحرشين والتشهير بهم وتشديد العقوبات عليهم. للحد من ظاهرة التحرش في البلد. إثر حادثة تحرش كشف عنها ناشط في ”تويتر“ نتج عنها حادث مروري مروع، تسبب بدخول الفتاة الضحية إلى المستشفى وخضوعها لعمل جراحي.

ووقع الحادث المروري بعد أن رفضت الفتاة التجاوب مع أحد الشبان أثناء ملاحقته لها بأحد الشوارع. ليتم نقلها إثر الحادث إلى المستشفى وإخضاعها لعمل جراحي، فيما لاذ المتحرش بالفرار.

إقرأ أيضا: شاهد مودل روز السعودية ماذا تفعل أمام سيارتها في الشارع بكل وقاحة (فيديو)

وكشف عن هذه الحادثة مغرد في ”تويتر“ يُدعى علي العبدلي. قال إن ”الفتاة قريبته، وهي ترقد في المستشفى حاليا إثر الحادث الذي تعرضت له بسبب معاكستها من قبل أحدهم أثناء سيرها بمركبتها بأحد الشوارع“، موثقا بذات الوقت صورة للسيارة التي بدت محطمة من الأمام بشكل كبير.

وذكر المغرد أنه ”تم تقديم بلاغ بشأن الحادثة مرفقا بمواصفات سيارة المتحرش التي أكد أنها كانت خالية من اللوحات“.

وتطرق ناشط آخر للقضية، يُدعى جاسم الجاسم، وهو كاتب ومؤلف، واتضح من حديثه أنه قريب كذلك للفتاة، حيث أكد ”أنها خرجت قبل قليل من غرفة العمليات، مشيرا إلى احتمال أن يؤثر الحادث على حركتها مستقبلا وفقا لحديث الأطباء“.

وقال بتغريدته التي لسعهاالدبور ما نصه: “نداء عاجل لشعب الكويت -انظروا للصور- كل هذا بسبب ملاحقة متهور أرعن يريد لفت الانتباه والتحرش بخلق ﷲ والمجرم كان شايل لوحات سيارته! هذي صورة بنتكم ستخضع لعملية جراحية والأطباء يقولون: احتمالية إعاقة مشي!! أترضون بترك هذا وأمثاله وعدم التحرك لوقف ظاهرة الملاحقات؟! دعواتكم لها”

وأثارت جريمة تحرش جنسي قاتل ردود فعل قوية من قبل النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي وسط صمت حكومي رسمي على الحادثة أو التجاوب مع الحملة الشعبية لإنهاء هذه القذارة التي سيطرت على الشباب في الكويت في الفترة الأخيرة دون وجود أي حل عملي لها.

وأشارت المحامية دلال المسلم، التي انتقلت للإقامة في بريطانيا قبل أشهر، إلى تعرضها سابقا لحادث مروري بسبب مضايقتها من أحد الشبان في الشارع بعد رفضها التجاوب معه، موثقة حديثها بصورة لها وللسيارة عقب الحادث.

 

قد يعجبك

قد يعجبك ايضا
عش الدبابير

في غزة الجنس مقابل الغذاء.. فضيحة لؤي المدهون التي هزت فلسطين (فيديو)

الصورة أحلى

طبيب سعودي ظن نفسه في العظمى فتحرش بفتاة في ألمانيا وهذا مصيره

لسعات

شاهد أفلام إباحية و إنتهاكات جنسية بحق الناشطات المعتقلات بالسعودية!

فيديو

شاهد أكبر عملية تحرش جنسي في السعودية العظمى لـ فتاة صغيرة (فيديو)

فيديو

طبيب مصري لم يتمالك شهوته خلال كشفه على فتاة جميلة وهكذا تم كشفه! (فيديو)

فيديو

شاهد تحرش وقح في السعودية شاب سعودي تحرش بالفتاة و والدتها

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.