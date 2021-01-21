عزل ترامب طلب قدمته برلمانية ترامبية وزعيمة نظرية المؤامرة
عزل ترامب طلب قدمته برلمانية ترامبية وزعيمة نظرية المؤامرة
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عزل بايدن طلب قدمته برلمانية ترامبية وزعيمة نظرية المؤامرة!! (فيديو)

بواسطة وطن الدبور
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الدبور – عزل بايدن بتهمة إساءة إستخدام السلطة بعد يوم من إستلامها. طلب قدمته برلمانية ترامبية أو كما يطلق عليها في واشنطن زعيمة نظرية المؤامرة وأكثر الداعمين لها ومازالت تعتقد أن الإنتخابات تم سرقتها من رئيسها ترامب.

وانتقدت النائبة الجمهورية الجديدة عن ولاية جورجيا، مارغوري تيلور غرين ، المعروفة بدعم نظريات المؤامرة، انتشار أكثر من 25 ألف من قوات الحرس الوطني في حفل تنصيب بايدن. وقالت  غرين على تويتر:” لقد قدمت للتو مقالات العزل للرئيس جو بايدن، وسنرى كيف ستسير الأمور”.

ولم تتوفر معلومات كافية عن مقال المساءلة. ولكن غرين قالت في بيان صحافي إن طلب العزل يستند على إساءة استخدام بايدن للسلطة منذ أن كان نائباً للرئيس الأسبق باراك أوباما.

واتهمت غرين الرئيس الديمقراطي بتمكين الرشوة و”المحسوبية الصارخة” من خلال استغلال موقف ابنه هنتر في شركة الطاقة الأوكرانية.

وكتبت في بيان أن بايدن غير لائق لتولي منصب الرئيس، وأن نمط إساءة استخدامه للسلطة كنائب للرئيس أوباما طويل ومثير للقلق. وأكدت غرين أن بايدن أظهر بأنه يفعل كل ما يلزم لتعبئة جيوب عائلته بالنقود من شركات الطاقة الفاسدة.

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عزل بايدن بعد يوم من تسلمه الحكم

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