السعودية فوز العتيبي عارية مع زوجها في حوض الاستحمام.. رؤية بن سلمان واضحة جدا

الدبور – السعودية فوز العتيبي الناشطة المثيرة للجدل والتي ظهرت على الساحة واشتهرت بعد صعود بن سلمان إلى الحكم، وبعد أن طرح رؤيته لسعودية جديدة بعيدة عن التطرف الديني وقريبة جدا من التطرف غير الأخلاقي والعاري.

ويبدو أن رؤية بن سلمان باتت واضحة جدا وشفافة. فمع ظهور السعودية فوز العتيبي عارية تماما برفقة زوجها وفي حوض الاستحمام بمقطع فيديو تم بثه للعالم كله بشكل وقح وبلا خوف أو أي خلق لا إسلامي ولا عربي ولا بدوي كما كانت عليه السعودية من قبل غزوة بن سلمان الترفيهية.

وتظهر فوز مع زوجها أحمد موسى بمناسبة الاحتفال بتوثيق حسابها على سنابشات. في حوض الاستحمام عاريين، وهما يحتسيان الشمبانيا.

وعبر سنابتشات، نشرت فوز مجموعة من الفيديوهات. ظهرت في أحدها وهي ترقص بملابس النوم وبزجاجة كحول، مع زوجها، وكتبت: “على نخب توثيق حسابي”.

وأثارت الصور والفيديوهات جدلا واسعا بين السعوديين. لكن فوز عادت لترد عليهم عبر نشر صور الشامبانيا من جديد.

وقالت: “هذا هو الشامبانیا الخالیة من الكحول اللي اتھمتوني إنھا شراب.. جعل یا رب لا أسامح أي شخص اتھمني.. حسبي الله ونعم الوكیل”.

وأثارت فوز الجدل أكثر من مرة بنشرها صورا “جريئة” عبر منصات التواصل. وهو ما يثير عادة ردود فعل واسعة. تندد في كثير من الأحيان بعدم احترامها للتقاليد السعودية.

وبعد ظهورها العاري وانتشار الفيديو عبر مواقع التواصل وهي من قامت بنشره، المضحك إنها تحسبنت على كل من إنتقدها واتهمها إنها تشرب الكحول الحرام، ولم تعلق على ظهورها العاري لأنه حسب رؤية بن سلمان حلال. ولكنها لا تشرب أي مشروب له كحول. وقالت حسبي الله ونعم الوكيل فيكم.

وأثار مقطع ظهورها عارية تماما وهي تستحم مع زوجها. ضجة واسعة وغضب بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي. وعلق الكثير من النشكاء في السعودية على أن المقطع مقرف حد التقيؤ.

والمصيبة إنها هي من قامت بنشره. وبالأخر قالت حسبي الله عليكم أنا لا أشرب الكحول ولكنها تظهر عارية تماما. وهي إحدى عجائب رؤية بن سلمان السبعة.

Fouz Al Otaibi Provokes Followers With an Intimate Video With Her Husband on bathtub 😐#فوز_العتيبي pic.twitter.com/04iiUMX5Xi

— Al Bawaba Entz (@AlBawabaEntz) January 20, 2021