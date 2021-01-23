شاب عماني
شاب عماني
فيديوفيديوعش الدبابير

شاهد بالفيديو ماذا فعل شاب عماني في الشارع مع العمانيين!

بواسطة وطن الدبور
0

الدبور – شاب عماني إعتاد على تصوير تجارب إجتماعية في الشارع في سلطنة عمان للتعرف عن قرب على ردة فعل الشعب العماني في سلطنة عمان على مختلف المواقف التي يقوم بها في كل مرة ويثير حالة من النقاش وساعات الجدل وساعات حتى الرفض للطريقة التي يقوم بها.

في مقطع فيديو لسعه الدبور من أحد النشطاء في موقع تويتر نشره على صفحته. ولا يعلم الدبور وقت تسجيل المقطع ولكن يبدو إنه من وقت قريب حيث يرتدي البعض الكمامة.

ظهر وهو يطلب من مركبات الأجرة أن يوصلوه لمكان معين ويقول لهم ولكني لا أعمل ولا املك المال، فما كان ردة فعل من قام معم بالتجربة إلا القبول بكل رحابة صدر.

وكرر العمل مع سيارات أجرة مختلفة ولكن إلى أمكان أبعد وأبعد وكان يحصل على نفس الجواب، نعم سنوصلك مجانا طالما لا تملك المال.

وكرر شاب عماني التجربة مع الباعة البسطاء في الشارع، وحصل على ما ييد مجانا بعد أن أخبرهم إنه لا يملك المال.

إقرأ أيضا: توقف برنامج اللاجئين العراقيين بأمريكا بعد سرقة بيانات سرية لـ 1500 طالب لجوء

إنها عمان الخير وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما خصهم بحديث شريف يمدح به أخلاقهم.

 

قد يعجبك

قد يعجبك ايضا
عش الدبابير

الشاهين العماني يغضب الشباب العماني الباحث عن عمل بعد إتهامهم بالفتنة!

عش الدبابير

سلطنة عمان تمنع صرف الرواتب النقدية وحددت هذا الموعد للقطاع الخاص

عش الدبابير

الفنانة العمانية فخرية خميس تتحدث بألم عن تطورات حالتها الصحية: هذا ما أتمناه

عش الدبابير

الإفراج عن المعتقل العماني عبد الله الشامسي من سجون الإمارات وضجة في السلطنة

عش الدبابير

رسالة مؤثرة إلى السلطان هيثم بن طارق من كاتبة صحفية عمانية

لسعات

نظام ولاية الحكم الجديد وتحديد ولي العهد في سلطنة عمان رسالة قوية للداخل و الخارج

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.