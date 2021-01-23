شاهد بالفيديو ماذا فعل شاب عماني في الشارع مع العمانيين!

الدبور – شاب عماني إعتاد على تصوير تجارب إجتماعية في الشارع في سلطنة عمان للتعرف عن قرب على ردة فعل الشعب العماني في سلطنة عمان على مختلف المواقف التي يقوم بها في كل مرة ويثير حالة من النقاش وساعات الجدل وساعات حتى الرفض للطريقة التي يقوم بها.

في مقطع فيديو لسعه الدبور من أحد النشطاء في موقع تويتر نشره على صفحته. ولا يعلم الدبور وقت تسجيل المقطع ولكن يبدو إنه من وقت قريب حيث يرتدي البعض الكمامة.

ظهر وهو يطلب من مركبات الأجرة أن يوصلوه لمكان معين ويقول لهم ولكني لا أعمل ولا املك المال، فما كان ردة فعل من قام معم بالتجربة إلا القبول بكل رحابة صدر.

وكرر العمل مع سيارات أجرة مختلفة ولكن إلى أمكان أبعد وأبعد وكان يحصل على نفس الجواب، نعم سنوصلك مجانا طالما لا تملك المال.

وكرر شاب عماني التجربة مع الباعة البسطاء في الشارع، وحصل على ما ييد مجانا بعد أن أخبرهم إنه لا يملك المال.

إنها عمان الخير وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما خصهم بحديث شريف يمدح به أخلاقهم.

الحمدلله الذي أكرم #عُمان بشعب

طيب الأخلاق ذا مبادئ وقيم نبيلة pic.twitter.com/sqnlKbvssI — الزِّنَاد العُماني (@Omani_Kin6F) January 23, 2021