أم عراقية تهز الشارع العراقي بعد إرتكاب جريمة مروعة بحق طفلتها

الدبور – أم عراقية تكرر نفس المشهد في العراق. حيث قامت بإرتكاب جريمة مروعة بحق طفلتها المسكينة بدون أن تتحرك مشاعرها أبدا. في مشهد بات يتكرر في العراق بعد قيام أم برمي أطفالها بالنهر العام الماضي في جريمة هزت الشارع وقتها لبشاعتها.

وبالرغم ما يعرض له العراق من أحداث وجرائم، تأتي جرائم أبطالها أهل الضحايا أنفسهم. حيث أنتشرت نظرية العنف حتى بين العائلات منذ إحتلال العراق وحتى اليوم.

وأقدمت أم عراقية على نحر طفلتها في محافظة كربلاء جنوب العراق، فيما تمكنت الكوادر الطبية من إنقاذ حياة الطفلة.

وقالت دائرة صحة كربلاء، في بيان لها، اليوم الأحد، إن ”قسم ”الطوارئ استقبل أواخر الأسبوع الماضي، طفلة بعمر 8 سنوات، في منطقة المعملجي، بعد إقدام والدتها على نحر رقبتها“.

وأضاف البيان أن الواقعة تسببت في ”قطع كامل للقصبة الهوائية والمريء ونزف حاد من الرقبة، كما كانت تعاني من صدمة وعائية حادة“.

وأوضح البيان أن ”العناية الإلهية كانت حاضرة لإنقاذ الطفلة من موت محقق وإبقائها على قيد الحياة“.

وأجريت للطفلة عملية جراحية نادرة ومعقدة، استغرقت نحو ثلاث ساعات متواصلة تحت التخدير العام.

وتتماثل الطفلة حالياً للشفاء بصورة تدريجية ووضعها الصحي مستقر، فيما عاد تنفسها إلى حالته الطبيعية.

يذكر أن حادثة مشابه حصلت نهاية العام الماضي. عندما أقدمت أم عراقية على إبقاء طفليها في النهر من أعلى جسر في بغداد. وقالت وقتها إنها فعلتها لقهر طليقها الذي طلقها ولتحرق قلبه عليهما. في حادث هز الشارع العراقي وقتها وأثار ردة فعل قوية.