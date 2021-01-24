العنود فتاة سعودية جديدة تخلع الحجاب على الهواء وتستعرض جسدها

الدبور – العنود فتاة سعودية جديدة إشتهرت على مواقع التواصل الإجتماعي تقوم بخلع الحجاب بعد سنوات وعلى الهواء مباشرة في السعودية الجديدة ورؤية بن سلمان الانفتاحية. وبعد صدور عدة قوانين جديدة منع محاسبة من يقوم بهذا الفعل ومنع التعرض لأي فتاة سعودية في الشارع لا تلتلز بالزي القديم الذي كان مفروضا في السعودية القديمة المتطرفة كما يراها ولي عهد السعودية.

العنود عبد الله نشرت مقطع فيديو أصبح “الترند” الأول في السعودية وهي تخلع الحجاب وتستعرض شعرها وجماله للعامة.

وقالت في مقطع الفيديو الذي تم تداوله بشكل واسع. إنها إرتدت الحجاب لإرضاء المجتمع فقط. بإعتبار أن الحجاب و العباءة كانت من الأمور المفروضة على الفتيات بالقوة.

واستفزت العنود فتاة سعودية النشطاء في مواقع التواصل الإجتماعي. خصوصا بعد تكرار هذه الطاهرة بشكل واسع بين الفتيات. وعلق أحدهم خلعتي الحجاب أم لا لماذا هذا الإستعراض و الكلام الذي قد يؤثر على غيرك من الفتيات وتكوني سببا في إنتشار هذه الظاهرة في السعودية.

وقال ناشط معلقا ما نصه كما لسع الدبور: “بغض النظر عن حكم الشرع ،، تراها و هي قاعدة تستعرض تلوع الكبد”. وقال آخر أيضا ما نصه: “صايرين يتفاخرون وبنفس الوقت مايعرفون يبررون.. كل شوي وحده تطلع لنا “اصلاً قبل حاطته عشان المجتمع”!! محد يجبركم على شيء كذااابين “في حرام وحلال في دين لازم تتبعينه مب كلام المجتمع”

صايرين يتفاخرون وبنفس الوقت مايعرفون يبررون.. كل شوي وحده تطلع لنا "اصلاً قبل حاطته عشان المجتمع"!! محد يجبركم على شيء كذااابين "في حرام وحلال في دين لازم تتبعينه مب كلام المجتمع"💦 — سَـبـأ (@sabaa_saad) January 21, 2021

وانتشر وسم هاشتاق العنود عبد الله تخلع الحجاب فجأة في السعودية وتم تداول المقطع بشكل واسع. والعنود عبدالله هي مشهورة سناب شات عبر مواقع التواصل الإجتماعي. ولدت في مدينة الرياض عام 1996 لأب سعودي وأم سعودية. وديانتها الإسلام وتحمل الجنسية السعودية. ولم تتزوج ، وتبلغ من العمر 24 سنة. ولها متابعين في السعودية بأرقام كبيرة خصوصا من الفتيات المراهقات.