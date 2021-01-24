الكاتب السعودي محمد آل الشيخ يطالب بايدن حماية مؤخرة بن سلمان كما فعل ترامب!

الدبور – كتب الكاتب السعودي محمد آل الشيخ تغريدة أثار بها ضجة وسخرية واسعة في نفس الوقت. فقد طالب الحزب الديمقراطي الأمريكي الذي فاز بالحكم بحماية مؤخرة آل سعود كما كان سلفهم الرئيس السابق ترامب يفعل لأربع سنوات. وكلف السعودية العظمى أكثر من 900 مليار دولار.

وبمعدل ما يقارب 19 مليار شهريا كانت تدفع لترامب لحماية مؤخرة بن سلمان. وهذا كلام ترامب نفسه الذي لم يجرؤ أحد في العظمى الرد عليه أو حتى انتقاده.

حيث قال الكاتب السعودي محمد آل الشيخ بتغريدة لسعها الدبور ما نصه: “امس فجر الايرانيون في بغداد. واليوم ارسلوا صاروخاً الى الرياض. والديمقراطيون في امريكا لاحس ولا خبر ..”

وكأن الضربة كانت في إحدى ولايات أمريكا وليس في الرياض التي هي عاصمة السعودية العظمى حسب آخر المعلومات التي وردت للدبور.

امس فجر الايرانيون في بغداد واليوم ارسلوا صاروخاً الى الرياض، والديمقراطيون في امريكا لاحس ولا خبر .. — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) January 23, 2021

التغريدة أثارت الكثير من ردود الفعل و التعليقات الساخرة عليه وعلى العظمى التي تنتظر ردة فعل أو تصريح من أمريكا لتنتقم لها أو تدافع عن أراضيها.

وقال أحد النشطاء ردا على آل الشيخ ما نصه: “تريد الاميركان يحمون مؤخرة ال سعود لازم تدفع اولا لأنكم أشباه دول”

تريد الاميركان يحمون مؤخرة ال سعود

لازم تدفع اولا

لأنكم أشباه دول — غيدان الحاج محمد١ (@PT3E5eN2C0XcfVO) January 24, 2021

وقال آخر ما نصه: “الله يذكر الشيخ ترامب بالخير ويستر عليه وين ما راح”. بينما قال ناشط: “دافعوا على أنفسكم كل صار شي قالوا ايران واحد راح يشخ في الحمام قالوا ايران اتقوا الله في انفسکم”

لا لالا اخبار الديمقراطيين بأن بايدن رفع السرية عن تقرير في مجلس النواب الامريكي الذي ذكر تفاصيل عمل منشاركم لخاشقچي وكذلك سوف يرفع من قائمة الارهاب من نورَ عاصمتكم . مختصر مفيد حضروا 💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰 — wahab (@wahab63a) January 23, 2021

أما الدبور فقد هلق بتغريدة على طلب آل الشيخ وقال زعيم الدبابير ما نصه: “و #السعودية_العظمى لا تملك إلا جيشا من الذباب فقط لتنتظر الحزب الديمقراطي ليحمي العظمى التي صرفت 900 مليار دولار ل #ترامب بين أسلحة وجزية على الفاضي!! على فكرة الحزب الديمقراطي حزب داخل أمريكا وليس حفر الباطن”

و #السعودية_العظمى لا تملك إلا جيشا من الذباب فقط لتنتظر الحزب الديمقراطي ليحمي العظمى التي صرفت 900 مليار دولار ل #ترامب بين أسلحة وجزية على الفاضي!! على فكرة الحزب الديمقراطي حزب داخل أمريكا وليس حفر الباطنhttps://t.co/mFIqWUjmYu — الدبور صحيفة لاسعة (@Al_dabboor) January 25, 2021

يذكر أن ترامب قال إنه حمى مؤخرة بن سلمان بعد اغتياله الصحفي السعودي المغدور جمال خاشقجي في مقر قنصلية بلاده في اسطنبول. وخلال فترة حكمه كان يكرر أن آل سعود لن يستمروا في الحكم أكثر من ١٤ يوما بدون حمايته لهم ولمؤخراتهم.

ولم يعترض أحد في العظمى التي تستجدي اليوم الحزب الديمقراطي حماية عاصمتهم من صواريخ الحوثي الذي وعد بن سلمان إنه سيجتث جماعته خلال ١٤ يوما فقط.