المستشارة السابقة لترامب تنشر صور عارية لابنتها المراهقة وتفضحها على تويتر(فيديو)

الدبور – المستشارة السابقة لترامب قامت بفضح ابنتها ونشرت صور عارية الصدر لها على صفحتها على موقع التغريد تويتر. وأثارت ضجة واسعة وقدمت ابنتها بلاغا للشرطة تتهم لها امها المستشارة السابقة لترامب بفضحها واستغلال صورها.

وبدأت شرطة ولاية نيوجرسي تحقيقاً في صورة عارية لابنة كيلين كونواي، مستشارة الرئيس السابق دونالد ترامب. وأفادت الشرطة أن كلوديا، ابنة كيلين، قالت إنه تم نشر صوره لها وهي عارية الصدر على حساب والدتها على تويتر.

وقامت الشرطة بزيارة قصر العائلة في نيوجرسي، وقالت إن التحقيقات جارية ولا يمكن الإفصاح عن معلومات إضافية.

وتعتقد كلوديا أن والدتها نشرت الصورة عن طريق الخطأ أو أن حسابها قد تم اختراقه. ولكن المراهقة صرخت في مقطع فيديو نشرته على موقع تيك توك ” على اية حال، كيلين أنت ذاهبة إلى السجن”.

واختفت صور عارية لكلوديا من حساب تويتر بسرعة. ولكن العديد من المستخدمين قاموا بالتقاط نسخة عن الصورة قبل حذفها.

وقد اشتهرت كلوديا في وسائل الإعلام الأمريكية بسبب نشرها الكثير عن المشاحنات والخلافات بين والدها ووالدتها على تويتر. وبلغ عدد اتباعها 1.6 مليون.

وأثارت التغريدة التي نشرت بها صورة ابنتها وهي عارية الصدر لتنتقم منها لأنها أخرجت أسرار خلافاتها مع زوجها إلى العلن. أثارت الكثير من ردود الفعل الغاضبة والتي يعتبرها القانون الأمريكي نوع من أنواع الإضهاد النفسي. وقد توصل الأم إلى السجن.

وعلق الكثير من المغردين على نشر التغريدة. وأصبح اسم ابنة مستشارة ترامب السابقة الترند الأول في أمريكا وفي محركات البحث.

Verbal abuse is one thing, but POSTING NUDE PHOTOS OF YOUR OWN 16-YEAR-OLD DAUGHTER?!?! You need to be in prison for child abuse and distribution of child pornography! YOU ARE EVIL!!!! If I had you and your husband for parents, I'd seek emancipation, too!!

— Brittany Erin (@AmeriScot91) January 27, 2021