شاهد بالفيديو الكويت تفتح البارات وتسمح بالخمور كالإمارات في هذه الحالة

الدبور – إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو كيف الكويت تفتح البارات وستسمح بالخمور في البلاد لتلحق دولة الإمارات كما يطالب البعض منذ فترة ولكن في حالة واحدة. حتى تصل الكويت إلى دولة متقدمة وتجلب السياحة و التطور كما يدعي البعض مستشهدا بدولة الإمارات وما فعله عيال زايد بها بالسماح بكل ما حرم الله. من دعارة وبارات وخمور وحتى تجارة البشر.

ورد الناشط السياسي الكويتي خالد العوضي، برسالة صادمة إلى كل من يُطالب بتشريع الخمر والحشيش في الكويت. كما حصل في الإمارات والبحرين منذ سنوات طويلة.

وقال خالد العوضي بفيديو متداول لسعه الدبور من وسائل التواصل حيث تم تبادله بشكل واسع: ” لكل شخص يسأل لماذا لا يوجد خمور في الكويت أو مخدرات أو حشيش. ويضرب لي مثلاً في الدول التي تُشرع هذه الأمور.

وتابع: “سأجيبه ولا تقولوا لي أنني حولت الأمر إلى شخصي. أنا أريد ذلك، لأنك طالما تريد أن تبيع هذه الأشياء في بلدنا، سأخبرك بأن نذهب إلى أبعد من ذلك”.

واستطرد العوضي: “دعنا نفتح بارات، ولكن عليك أن تصطحب إليها والدتك، أختك، زوجتك، ابنك، وابنتك”.

وطالب الناشط العوضي من يُطالب بتشريع الخمور والحشيش بأخذ عائلته معه بسيارة إلى نادي ليلي. مضيفاً: “اشربوا خمرة وتناولوا الحشيش إلى أن يخرج من دماغك”.

وتابع العوضي هجومه قائلاً: “قبل أن تبيعها للناس وأنت مستشرف، جربها على عائلتك، هل ترضى؟ إذا لا ترضى فاسكت”.

في الختام قال العوضي: “إذا أردت أن تعيث بالأرض فساداً، ابدأ بعائلتك، وإذا استطعت فعل ذلك، سأكون معك وأوافقك”.

خالد العوضي :

• مو بس نبي خمور ، نريد أيضاً فتح البارات ، لكن بشرط. pic.twitter.com/Vvw3nxTv2L — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) January 22, 2021

هذا وتمنع الكحول تماماً في الكويت. ويحظر القانون الكويتي في المادة 206 من القانون 46 لعام 1964 استيراد المواد المسكرة وتوريدها. وكل شخص استورد أو صنع بقصد الإتجار، خمراً أو شراباً مسكراً يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على عشر سنوات.

ويذكر ان شرب الخمر بالكويت رغم القوانين لا يعتبر جريمة بل جنحة وعقابها خفيف. بخلاف تجارة الخمور، ويتم سنويا تهريب كميات كبيرة من الخمور إلى الكويت. وهناك حالات تسمم جراء تهريب خمور مغشوشة أو صناعتها محليا بطرق مختلفة وبدون رقابة.

وتحاول الكويت القضاء على تجارة الخمور وتهريبها إلى البلاد بكل الطرق. حيث تتسبب بالكثير من الحوادث و الجرائم المحلية. فهل من الممكن الكويت تفتح البارات وتسمح بالخمور؟ المطلع على تركيبة الشعب الكويتي لا يظن أن هذا ممكن أن يحصل أبدا.