طبيب أسنان مصري يتحرش بالرجال ويقوم بهتك عرض ممثلين مشهورين وبالفيديو

الدبور – طبيب أسنان مصري يغير قاعدة التحرش الجنسي المنتشرة في مصر. ويغير قواعد اللعبة ويبتعد عن التحرش بالنساء الذي يجلب المتاعب والقضايا والفضائح. فحول تحرشه إلى الرجال ربما يكون الضرر أقل أو لتغيير متعته الحيوانية بتغيير الجنس في هذا الزمن الغريب الذي نعيشه. والمصيبة إنه مارس هذه الشهوة الحيوانية كما تفيد الأنباء لأكثر من ٣٥ عاما متواصلة حتى تم إلقاء القبض عليه وبحوزته مجموعة من الفيديوهات الفاضحة.

فقد باشرت النيابة العامة في مصر، التحقيقات مع طبيب أسنان يُدعى ”باسم سمير“، اتُّهم من قبل بعض الرجال بالتحرش بهم بالقوة، أثناء ترددهم على عيادته، وذلك بعدما تم القبض عليه خلال الساعات الماضية.

ويأتي هذا بعدما تلقت النيابة العامة، بلاغًا من 5 أشخاص، في شهر سبتمبر من العام الماضي، ضدَّ طبيب أسنان لتحرشه بهم وهتكه عرضهم بالقوة. وبعدما استمعت النيابة إلى شهاداتهم، واطلعت على ما قدمه بعضهم من دليلٍ فني ضدَّ المتهم. أمرت بضبطه وإحضاره.

وجرى إلقاء القبض على الطبيب المصري، يوم 25 يناير الجاري. وتم استجوابه بشأن ما وُجه إليه من أدلة فنية قدمها المجني عليهم ضده.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه خلال التحقيقات عثرت بهاتفه المحمول على أدلة فنية أخرى تعزز الاتهام المنسوب إليه. موضحة أنه أقر في الاعترافات بأنه يعاني من اضطراب في الميول الجنسية.

مجموعة رجال تعرضوا للتحرش و هتك العرض من طبيب أسنان مما أدي لهم لحدوث صدمة نفسية و عصبية خلتهم ياخدوا وقت عشان يعرفوا يرجعوا حالتهم النفسية تاني و يبلغوا عم الحادثة + ترددهم من نظرة المجتمع المتخلف. طيz البهيمة : pic.twitter.com/rCg9Zyp9aY — الحورية المصون (@tLMqE1dgxcWL8Ac) January 27, 2021

وبحسب النيابة. فإن الطبيب قال إن هذا الاضطراب، وإن كان لا يسلبه وعيه وإدراكه، فإنه زين له ارتكاب سلوك خاطئ.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات. وفحص الأدلة المتوافرة ضده فنيًا، على أن تتم مباشرة التحقيقات لاحقًا.

وتعود الواقعة إلى، سبتمبر من العام الماضي. عندما أحال النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي ملف واقعة اتهام طبيب أسنان شهير بالتحرش بالرجال إلى التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية.

ووقتها علّق الفنان المصري عباس أبو الحسن، على الواقعة. مؤكدًا أنه تقدم ببلاغ للتحقيق الفوري ضد المشكو بحقه المعتاد على التحرش لعقود طويلة. منوهًا إلى أن المطرب المصري ”تميم يونس“ كان من بين من قدموا البلاغ معه.

#مصر

تجدبد حبس طبيب أسنان 15 عاما في قضية اتهامه من قبل الفنانين #عباس_أبو_الحسن و #تميم_يونس بالتحرش بهما خلال علاجهما داخل عيادته النيابة تسلمت فلاشة وأسطونة مدمجة تتضمن مشاهد ومقاطع فيديو تظهر المتهم وهو يمارس الشذوذ مع ضحاياه

-اليوم السابع pic.twitter.com/BMNKWVX08R — تدري (@TadriUknow) January 27, 2021