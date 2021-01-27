ليست نكتة.. نائب مصري يطالب أمريكا بالإفراج عن معتقلي اقتحام الكونجرس

الدبور – طالب نائب مصري، وهو البرلماني “محمد الكومي” الولايات المتحدة، بالإفراج عن المعتقلين الأمريكيين، في أحداث اقتحام الكونجرس، 6 يناير/كانون الثاني الجاري.

وقال “الكومي” مخاطبا وزير الخارجية المصري “سامح شكري”. خلال جلسة البرلمان، الثلاثاء الماضي: “هل من الممكن أو يحق لنا أن تطالب الخارجية المصرية بالإفراج عن المعتقلين في أحداث الهجوم على الكونجرس الأمريكي مؤخرا؟”. ولم يعلق “شكري”، على مطلب “الكومي”، خلال استعراض السياسة الخارجية للبلاد أمام مجلس النواب.

وجاء موقف نائب دائرة عين شمس بمحافظة القاهرة. ردا على انتقادات أمريكية لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

وكتب “الكومي” (عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن التابع للمخابرات المصرية)، عبر “فيسبوك”: “نرفض التدخل الأمريكي السافر في الشؤون الداخلية لدولتنا المصرية”.

وطالب “الكومي” منظمات حقوق الإنسان. بالتوقف عما أسماه “نشر وبث هذه الأكاذيب والمغالطات عن الواقع الحقوقي الحقيقي للدولة المصرية”.

وأضاف باللغة الإنجليزية: “هل يمكن لعضو في الكونجرس الأمريكي إطلاق سراح سجين أمريكي يحاكم؟”.

وقتل 5 أشخاص وأصيب المئات. خلال اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب”، مبنى الكونجرس. احتجاجا على عملية التصديق على فوز منافسه الرئيس الحالي “جو بايدن” بانتخابات الرئاسة.