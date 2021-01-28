سليمان مواطن عمان.. سليمان يستغيث لأطفاله
سليمان مواطن عمان.. سليمان يستغيث لأطفاله
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سليمان مواطن عماني يستغيث لعلاج أولاده.. حالة إنسانية تهز مواقع التواصل

بواسطة وطن الدبور
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الدبور – سليمان يستغيث لأطفاله. وسم “هاشتاق” إنتشر على موقع التغريد تويتر في سلطنة عمان لمواطن عماني اسمه سليمان نشر مقطع فيديو لحال أطفاله ومرضهم الذي يحتاج لعلاج معين. وهزت تغريدته النشطاء على مواقع التواصل الغجتماعي.

سليمان لم يجد سبيلا إلا تصوير أطفاله وحالته لعله يجد الحل لعلاجهم. لعل قلبه قلب الأب المكلوم أن يرتاح عندما يرى اطفاله قد ارتاحوا من عذابهم اليومي الذي لا ينتهي. وهو يشاهدهم يوميا بهذا المنظر فلك أن تتخيل ما يشعر به الأب وما تشعر به الأم.

وقد حصل سليمان وهو مواطن عماني على الكثير من التعاطف وتم توجيه رسائل لعدة جهات للإهتمام بحالة أطفاله الإنسانية. ولم يتسن لدبور على معرفة طبيعة مرض أطفال سليمان ولكن حالتهم بحاجة لعلاج فوري ورعاية كبيرة.

والدبور يوجه نفس النداء لكل جهات الإختصاص و الجمعيات في أي دولة في العالم إن وجد هذا العلاج في أي بلد أن يتم مد يد المساعدة له وإنقاذ أطفاله من هذا العذاب اليومي الذي يشاهده أمامه بألم وحسرة.

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وقال سليمان بتغريدة مؤثرة أرفق معها مقطع فيديو مؤلم لطفلته ما نصه: “كيف لعيني أن تنام وكيف لقلبي أن يهدأ ويرتاح أملي بأهل الخير كبير أبحث لهم عن علاج بالخارج لايوجد يأس ولاكن قلت الحيله”

وعلق الكثير من النشطاء في السلطنة على هذه الحالة الإنسانية الصعبة و المؤلمة. وتم تبادل الفيديوهات والصور بشكل واسع اليوم.

زنشرت صفحة السبلة العمانية مقطع فيديو آخر وعلقت عليه ما نصه كما لسع الدبور: أرفعو شكواكم يا أبنائي الثلاثه إلى الله واتركوا من ماتت قلوبهم وغفلت عن رحمة الضعفاء. بهذه الكلمات عبر سليمان العلوي عن معاناته مع مرض أولاده بعد أنتظار لسنوات من البحث عن متبرعين لحالة أبنائه الثلاثة .”

وقال الناشط أحمد المعمري أيضا ما نصه: “نسأل الله تعالى الشفاء لهؤلاء الاطفال؛ وبإذن الله معالي وزير الصحة الدكتور احمد السعيدي لن يغفل ولن يألوا جهدا لذلك؛ عرف عنه رجل المواقف في خدمة المواطن؛ وهذا مسئولية الدولة علاجهم بالخارج اذا لايتوفر لهم علاج في عمان.”

 

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