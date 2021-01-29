فتاة عربية في الكويت تقاوم الأمن بعد ضبطها مع شاب كويتي داخل السيارة (فيديو)

الدبور – أقدمت فتاة عربية في الكويت على مقاومة قوات الأمن بعد ضبطها برفقة شاب مواطن كويتي داخل السيارة بوضوع مشبوه. أدى إلى تفتيش السيارة والعثور أيضا على مواد مخدرة. حيث كانت فتاة عربية في الكويت و التي لم تحدد الداخلية جنسيتها، كانت بوضع غريب وغير طبيعي أبدا.

وذكر بيان صدر عن الداخلية أن “غرفة العمليات تلقت بلاغا يفيد بأن سائق مركبة في منطقة السالمية بصحبته فتاة بحالة غير طبيعية. وعلى الفور توجهت قوة أمنية إلى المكان. وضبطت الشاب وكان نائما داخل المركبة، وبرفقته الفتاة من جنسية عربية”.

وأضافت: “عثرت القوة الأمنية التي ضبطتهما على مواد مخدرة وجرى تحويلهما إلى المستشفى لغايات إصدار تقرير بحالتهما تمهيدا لتحويلهما إلى الجهات المعنية”.

وحسب البيان. قاومت الفتاة القوة الأمنية وقامت بركل باب سيارة الدورية بقدمها مما تسبب بإتلافه. وجرى تحويلهما والمضبوطات إلى إدارة مكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهما. ولم تحدد وزارة الداخلية في بيانها جنسية الفتاة. واكتف البيان بأنها من جنسية عربية. وأن الشاب هو مواطن كويتي لم يذكر اسمه أيضا.

فيديو فتاة عربية في الكويت تقاوم الأمن