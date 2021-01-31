تركيا تقدم منح دراسية مجانية للعمانيين في جامعات تركيا المختلفة

الدبور – قدمت تركيا هدية خاصة للطلبة من سلطنة عمان. وهي منح دراسية مجانية للعمانيين. وقدمت الحكومة التركية. عددا من المنح الدراسية للمرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا، للطلاب العمانيين، خلال العام الدراسي 2022/2021.

ووفق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار العمانية. فإن آخر موعد للتسجيل ببرنامج المنح التركية، 2 فبراير/شباط الجاري.

ولفتت الوزارة العمانية، في بيانها. إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل منح دراسية مجانية للعمانيين. وشروطها وآلية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك. مضيفة أنه يجب التأكد من أن الجامعة من ضمن قائمة الجامعات الموصى بالدراسة بها لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عند التسجيل في إحدى الجامعات التركية. بحسب “تركيا برس”.

إعلان عن توفر عدد من المنح المقدمة من الحكومة التركية للعام الدراسي 2021/2022م للمرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا

وبالإمكان الاطلاع على تفاصيل المنح وشروطها وآلية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني https://t.co/PTNp2HzKgM pic.twitter.com/MEGKr7Wje3 — وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (@omanmohe) January 25, 2021

وتقدم تركيا سنويا منحا للطلاب الأجانب الوافدين من دول مختلفة حول العالم لتلقي التعليم في الجامعات التركية المرموقة.

وهناك 17 ألفا و500 طالب أجنبي من 160 دولة مختلفة حول العالم. يستفيدون من برنامج المنح الدراسية ويواصلون تعليمهم في الجامعات التركية، وفق بيانات تركية.