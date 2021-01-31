منح دراسية مجانية للعمانيين
منح دراسية مجانية للعمانيين
عش الدبابير

تركيا تقدم منح دراسية مجانية للعمانيين في جامعات تركيا المختلفة

بواسطة وطن الدبور
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الدبور – قدمت تركيا هدية خاصة للطلبة من سلطنة عمان. وهي منح دراسية مجانية للعمانيين. وقدمت الحكومة التركية. عددا من المنح الدراسية للمرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا، للطلاب العمانيين، خلال العام الدراسي 2022/2021.

ووفق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار العمانية. فإن آخر موعد للتسجيل ببرنامج المنح التركية، 2 فبراير/شباط الجاري.

ولفتت الوزارة العمانية، في بيانها. إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل منح دراسية مجانية للعمانيين. وشروطها وآلية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك. مضيفة أنه يجب التأكد من أن الجامعة من ضمن قائمة الجامعات الموصى بالدراسة بها لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عند التسجيل في إحدى الجامعات التركية. بحسب “تركيا برس”.

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وتقدم تركيا سنويا منحا للطلاب الأجانب الوافدين من دول مختلفة حول العالم لتلقي التعليم في الجامعات التركية المرموقة.

وهناك 17 ألفا و500 طالب أجنبي من 160 دولة مختلفة حول العالم. يستفيدون من برنامج المنح الدراسية ويواصلون تعليمهم في الجامعات التركية، وفق بيانات تركية.

 

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