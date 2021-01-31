الأردن يواجه كارثة حقيقية بعد إنتشار سلالة كورونا البريطانية الجديدة

الدبور – تنتشر سلالة كورونا البريطانية الجديدة وسريعة العدوى في الأردن بشكل مخيف ومقلق. الأمر الذي سيؤدي إلى كارثة حقيقية ستعيشها الأردن إن لم يتم السيطرة عليها بسرعة.

فقد حذر وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات الأحد من ”انتكاسة“ في الوضع الوبائي في ظل ما تشهده المملكة من زيادة في السلالة المتحورة من فيروس كورونا. التي ظهرت للمرة الأولى في بريطانيا. وهي سلالة كورونا البريطانية.

وقال عبيدات إن المملكة سجلت أكثر من 350 إصابة بالسلالة المتحورة في الأيام الماضية. لافتا إلى أن جل الإصابات تركزت في العاصمة عمان.

وأضاف عبيدات في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد، أن ”هناك بعض المؤشرات غير المريحة التي بدأنا نراها أمس واليوم، خاصة مؤشر إيجابية الفحوص (5.55%)“.

وفي ظل هذه التطورات، تحدث عن ”إعادة تقييم للإجراءات التخفيفية“ التي اتخذت قبل عدة أسابيع من تقليص لساعات حظر التجول الليلي، وإلغاء حظر التجول الشامل في كل يوم جمعة، إضافة إلى فتح بعض القطاعات.

وحذر عبيدات من ”انتكاسة في الوضع الوبائي، إذا لم يلتزم المواطنون بإجراءات الوقاية العامة“.

وسجل الأردن اليوم الأحد، 12 وفاة و1181 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4316 وفاة و326855 إصابة.

وبدأ الأردن قبل نحو أسبوعين. حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا، بعد أيام قليلة من وصول دفعات لقاحي ”فايزر“ و“سينوفارم“. لكن أعدادا قليلة حتى الآن تلقت المطعوم، بينما يرفض كثير من الأردنيين تلقي اللقاح.