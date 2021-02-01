نضال الأحمدية من جديد تهاجم الشعب السوري: اتعلموا الادب من اللبناني

الدبور – نضال الأحمدية الإعلامية اللبنانية المثيرة للجدل بتصريحاتها وعنصريتها. خرجت من جديد تهاجم الشعب السوري وتوجه له رسالة بعد الحملة الكبيرة التي شنها النشطاء ضدها بعد آخر فيديو قالت فيها إنها تصاب بالقرف من اللاجئين السوريين في لبنان.

وقالت فيه إنها لن تأكل في المطاعم اللبنانية ولن تطلب منهم بما أن العمالة السورية المقرفة هي التي تسيطر عليهم حسب وصفها وأثارت ضجة واسعة إعلاميا وعلى مستوى وسائل التواصل الإجتماعي.

اللبنانية نضال الأحمدية خرجت بفيديو جديد تصف الشعب السوري بأنه من الدواعش. وقالت لهم تعلموا الأدب من اللبناني. كيف يناقش وينتقد بكل أدب.

وأضافت ممكن تتعلموا؟ وإلا صعبة؟ أعتقد صعبة شوي عليكم. وقالت عنهم إنهم دواعش وقد شوهوا صورة بلدهم بردودهم وتعليقاتهم الداعشية كما قالت.

#نضال_احمدية بفيديو جديد تصف بعض من الشعب السوري بالدواعش وتقول " اتعلموا الادب من اللبناني "🙄🧐 pic.twitter.com/0lmCxlx4Iq — 💚❤️wedad Hamad (@Gurbtwatan) February 1, 2021

وكانت قد أثارت ضجة واسعة بعد تصريخا الأول عن رفضها الأكل من المطاعم اللبنانية لأن فيها عمالة من السوريين وقد وصفتهم بالمقربين.

المذيعة اللبنانية نضال أحمدية: (أنا ما بطلب أكل ديلفري لأن السوريين صاروا يشتغلوا بالمطاعم وأنا بقرف منهم) pic.twitter.com/KrNEtrd5Ay — عبدالرحمن الخطيب (@khtibabdul) January 24, 2021

ونشرت الإعلامية اللبنانية نضال أحمدية بعض التهديدات التي وصلتها من قبل البعض في سوريا بعد تصريحاتها.

تهديد بالقتل من سوري نازح! pic.twitter.com/dJEudZBD5t — نضال الأحمدية (@NidalAlAhmadieh) January 24, 2021

وكانت قد نشرت فيديو تدافع فيه عن عنصريتها.

وبعد تداول تصريحات نضال المستفزة ضد السوريين ومهاجمة عنصريتها. كان هناك تعليق يطلب من المطربة السورية أصالة نصري التدخل ضد نضال الأحمدية.

وجاء في هذا التعليق ما نصه: “وينها أصالة تيجي تأدبك من أول وجديد”.

وقصد صاحب التعليق بتعليقه لقاء قديم لـ أصالة ظهرت فيه تهاجم نضال الأحمدية، ووصفتها بـ “المتخلفة عقلياً”.

وكان ذلك بعد أن اتهمت نضال أصالة بموضوع لم تكن طرف فيه. لكن الأحمدية بدورها لم تسمح للتعليق أن يمر مرور الكرام وعلقت بـ “عمتاخد شمة”.

وذلك في إشارة من نضال الأحمدية لقضية أصالة نصري السابقة، عندما تم ضبطها في مطار لبنان ومعها كمية قليلة من مخدر “الكوكايين”.