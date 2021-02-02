السعودية بدور البراهيم المثيرة للجدل تحول نفسها لمسخرة بمقطع فيديو جديد

الدبور – السعودية بدور البراهيم حولت نفسها بفسها إلى مسخرة وسائل التواصل الإجتماعي. بعد نشرها مقطع فيديو جديد على حسابها وتم تداوله بشكل واسع بين متابعي مواقع التواصل المختلفة في السعودية.

حيث أثارت خبيرة التجميل ومدونة الموضة السعودية بدور البراهيم موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد قيامها بعرض وصفته بـ “ألعاب خفة بصرية”.

فقد تداول ناشطون مقطع فيديو لـ بدور البراهيم ظهرت فيه وهي تقول في البداية “بما اني ماني طالعة وبجلس في البيت فجايتني اختى وسأسوي العاب خفة بصرية”.

ثم ظهرت بعدها بدور وهي تحمل وعاء فيه بضعة اوراق وقالت “اهلا وسهلا ضيوفي الاعزاء اليوم سأحول هذه الاوراق الى فلوس” وتابعت “الشعب كله يحب الفلوس”.

وقد اثارت الفتاة السعودية المثيرة للجدل موجة من السخرية بعد هذا الفيديو. حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي “ثقل دم مو طبيعي” و”هذي ليش دمها ثقيل بهشكل المو طبيعي” و “خفة بصرية.

واصبح اسم بدور الاول في محركات البحث. ونشر العديد من النشطاء تغريدات ساخرة عنها تحت وسم اسمها بدور البراهيم تشحذ مليون، بشكل مكثف.

شاهد مقطع الفيديو الذي إستفز رواد مواقع التواصل الإجتماعي في السعودية..