بيومي فؤاد ينشر صورة قديمة له وتثير الجدل.. شاهد كيف كان شكله؟

الدبور – نشر الممثل المصري بيومي فؤاد صورة قديمة له على “انستغرام”. ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من المتابعين. واكتفى بيومي بالتعليق على الصورة بوضع رمز قلب.

وظهر الفنان المصري بيومي فؤاد بشكل مختلف تماما في فترة الشباب. الصورة أثارت الكثير من التعليقات كيف تغير شكل الفنان بشكل كبير.

على صعيد آخر، يخوض بيومي فؤاد بطولة جديدة بمسلسل “عودة الأب الضال”. من تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي وابراهيم ربيع. وإخراج أحمد عبد الله. ويشارك في بطولته هالة فاخر، أميرة هاني، هاجر عفيفي، شادي ألفونس. وعدد آخر من الممثلين، وتدور أحداثه في اطار اجتماعي كوميدي.