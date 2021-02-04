فيديو غير أخلاقي لـ أحمد ونهى أوصلهما إلى السجن ومصادرة 9 مقاطع صادمة

الدبور – فيديو غير أخلاقي ل أحمد ونهى إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي بشكل واسع. أوصلهما إلى السجن بأمر من النيابة العامة المصرية بعد إلقاء القبض عليهما وقبل بث 9 مقاطع إباحية.

وقررت النيابة العامة المصرية، حبس اليوتيوبر المصري أحمد ونهى، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعدما تم اتهامهما ببث مقاطع منافية للآداب ومحتوى مصنف على أنه ”خادش“ للحياء العام ويتعارض مع تقاليد المجتمع.

وبحسب الأجهزة الأمنية فإن النيابة العامة ستباشر التحقيقات مع أصحاب قناة أحمد ونهى على اليوتيوب. حيث تم التحفظ على 9 فيديوهات خاصة بتلك القناة كان مقررًا أن يقوما ببثها خلال الأيام المقبلة.

ودخلت المتهمة ”نهى“ في حالة انهيار، أثناء التحقيقات معها. بينما تم القبض على شخصين يعاونهما في بث تلك المقاطع ووجهت لهما ذات التهمة.

أكثر من 5 مقاطع.. غضب في حوش عيسى بالبحيرة بعد نشر فيديوهات "أحمد ونهى"

خلاص من قلة الافلام الاباحية عشان يمثلو افلام قصيرة بقبلات حارة وملابس داخلية

احنا مستوانا الاخلاقي بقي باظظ باظظ خالص فعلا اساءة لاهل حوش عيسي وعائلاتها ان يحصل كدا pic.twitter.com/ss5vhEtm3i — مَوْلاَنَا 🦂 (@Mohamed20661714) February 4, 2021

وأفادت الأجهزة الأمنية أن الشاب المدعو ”أحمد“ اسمه الحقيقي ”نادر“ ولا يُعرف له عمل ثابت. بينما كان الأهالي في القرية التي يسكن فيها يريدون إنهاء الأزمة وديًا بعدما تبين أن ذلك الشاب من عائلة كبيرة في قريته بمركز حوش عيسى في محافظة البحيرة.

وكانت قد أثارت تلك المقاطع المتداولة موجة غضب عارمة بين المواطنين. موجهين اتهامات لأصحابها بإثارة الغرائز ونشر الفسق والدعوة إلى التحريض على الفجور.

وأظهرت الفيديوهات شابا يُدعى ”أحمد“ وفتاة تُدعى ”نهى“ وهما يؤديان مشاهد تمثيلية خارجة ومنافية للآداب. لاسيما وأنها تتعارض مع عادات وتقاليد المجتمع بشكل عام.

ومع تناقل الفيديوهات، على نطاق واسع. تدخلت الأجهزة الأمنية ممثلة بإدارة تكنولوجيا المعلومات والآداب العامة بوزارة الداخلية المصرية. بفحص المقاطع وجمع التحريات حيث تبين أن تلك الفيديوهات يتم نشرها بغرض التربح.

احمد ونهي بتوع البحيره اللي بيعملوا فيديوهات جنسيه وينشروها علي يوتيوب عيال غلابه بس عبط نفسهم يكسبوا فلوس بس معندهمش مخ كله بيعمل فيديوهات ويكسب هما معندهمش ماده يعملوها غير كده وعقلهم صور لهم انهم هيبقوا مشاهير ومعاهم فلوس بس السؤال الأهل فين ؟ وخصوصا انهم من منطقه أرياف ؟! — عنتيل ابوكم (طاغوت)🕺🏾🤓 (@antellabokom39) February 4, 2021

يُذكر أن السلطات الأمنية في مصر، تمكنت من القبض على المدعوين ”أحمد ونهى“. وتبين أنهما يقيمان بمركز حوش عيسى في محافظة البحيرة. وتم اتهامهما بالتحريض على الفسق والترويج للأعمال المنافية للآداب العامة في المجتمع.