إعلامي عماني يتمنى تطبيق قوانين السعودية بما يخص السوشال ميديا
إعلامي عماني يتمنى تطبيق قوانين السعودية بما يخص السوشال ميديا
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إعلامي عماني يطالب بهذا القانون في سلطنة عمان كما هو في السعودية

بواسطة وطن الدبور
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الدبور – نشر إعلامي عماني مقطع فيديو لقانون جديد تم تطبيقه في السعودية. وتمنى أن يتم تطبيقه قريبا في سلطنة عمان. وقال متى يطبق هذا القانون في سلطنة عمان. حيث قال بتغريدته” :ماذا ننتظر في #السلطنة لنطبق هكذا قرارات؟”

ونشر الإعلامي العماني عبد الله السعيدي تغريدة على صفحته على موقع تويتر وأرفق بها مقطع فيديو يشرح به القرارات الجديدة في السعودية لتنظيم الإعلانات في وسائل التواصل الإجتماعي. وذلك لحماية المستهلك من الغش أو الوقوع بشباك مشاهير ما يسمى السوشال ميديا.

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وفي القرارات الجديدة التي تطبق في السعودية ولا تطبق في سلطنة عمان. هو الإشتراط على من يقوم بتقديم أي إعلان من مشاهير وسائل التواصل التالي: أن تخبر متابعيك أنك تقدم مادة إعلانية. والثاني أن لا تكذب على متابعيك. وأيضا أن لا تعلن عن منتج مغشوش أو مقلد. وأخيرا أن تذكر اسم المنتج ومن يوفره.

وقال إعلامي عماني بتغريدته إنه “في نفس اليوم المملكة أعلنت عن غرامات بحوالي 74 الف ريال عماني”. وختم تغريدته بقوله: “ماذا ننتظر في #السلطنة لنطبق هكذا قرارات؟”

 

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